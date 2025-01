Corpo de mulher é encontrado em rio um dia após ex-marido morrer em acidente

Na manhã da última terça-feira (7), uma mulher de 30 anos foi encontrada morta em um rio no Paraná. Vanessa Aparecida Mayer estava desaparecida desde o domingo (5) e seu corpo foi localizado um dia depois de seu ex-marido morrer em um acidente de trânsito.

Ambos os casos ocorreram em Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná. De acordo com a Polícia Civil, está sendo apurado se as mortes têm relação ou não.

A corporação trabalha, principalmente, com duas linhas de investigação. Uma delas considerando que se trata de um caso isolado e a outra considerando se Sílvio Joel dos Santos matou a ex-esposa e, na sequência, provocou o próprio acidente - cometendo assim um feminicídio seguido de suicídio.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na madrugada de segunda-feira (6), por volta das 4h, Sílvio invadiu a pista contrária de uma rodovia e morreu após bater em um caminhão.

Um parente de Vanessa relatou ao canal RPC que o casal havia se separado e que tentaram reatar o relacionamento no fim de 2024. O familiar ainda declarou que Sílvio era ciumento, e, por isso, os dois não ficaram juntos.

Corpo apresentava lesão

O corpo de Vanessa foi localizado nas águas do Rio do Salto, na zona rural de Palmeira, por um homem que passava pelo local. Segundo a Polícia, a vítima apresentava uma lesão no rosto e foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal (IML), onde o corpo passou por exames.

No momento, a corporação aguarda laudos complementares dos legistas para dar prosseguimento à apuração do caso.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)