Mãe de bebê morta após consumir açaí entra em choque e 'chora do nada'

A dor da perda ainda é difícil de compreender para a mãe da pequena Yohana Maitê Filgueira Costa, de apenas 8 meses, que morreu após consumir uma porção de açaí com granola em Natal, no último dia 14 de abril. Segundo relatos da família, a mulher está em estado de choque e enfrenta crises de choro repentinas, principalmente durante a noite.

“Às vezes ela começa a chorar do nada, aí fica melhor. A noite é a hora que ela mais sente falta”, contou Yago Smith Silva de Andrade, filho de Geisa de Cássia Tenório Silva, de 50 anos, prima da mãe da bebê e que também ingeriu o alimento. Geisa permanece internada em estado grave, entubada na UTI.

De acordo com as informações repassadas à Polícia Civil do Rio Grande do Norte, Geisa teria recebido o açaí como presente de um motoboy. Após consumir o alimento com granola, ela ofereceu uma porção à bebê, que logo apresentou reações adversas. As duas passaram mal pouco tempo depois da ingestão.

A pequena Yohana foi levada com urgência à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cidade da Esperança, mas não resistiu. Geisa, que sempre tratou a criança como uma sobrinha de coração, foi encaminhada ao hospital em estado crítico, onde permanece em tratamento intensivo e realiza sessões de hemodiálise.

Bicho de pelúcia entregue junto com comidas na casa de Geisa, em Natal (Kleber Teixeira/Inter TV Cabugi)

A suspeita principal é de envenenamento, especialmente na granola misturada ao açaí. Uma terceira pessoa, grávida, também experimentou o açaí – sem a granola – e não apresentou sintomas, o que reforça a hipótese investigada.

O caso ocorreu no bairro Felipe Camarão, na Zona Oeste da capital potiguar. A polícia foi acionada após orientação da equipe médica que atendeu as vítimas, e investiga as circunstâncias da entrega do alimento, a origem do produto e o possível envolvimento de terceiros no envenenamento.