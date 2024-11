Suspeito de matar duas crianças com açaí envenenado se entrega à polícia

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que Rafael da Rocha Furtado, 26 anos, suspeito de envenenar duas crianças que morreram após ingerir açaí no fim de outubro, se entregou na noite desta terça-feira (12) na sede da Delegacia de Homicídios da Capital, na Barra da Tijuca. Rafael é apontado pela polícia como o principal responsável pelo crime que vitimou Benjamin Rodrigues Ribeiro, de 7 anos, e seu amigo Ythallo Raphael Tobias Rosa, de 6 anos.

Segundo a investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), Rafael teria oferecido o açaí envenenado com chumbinho para Benjamim após buscá-lo na escola, e os dois encontraram Ythallo a caminho de casa, com quem a criança dividiu a bebida.

Inicialmente, acreditava-se que o envenenamento teria sido causado por bombons, mas a perícia do Instituto Médico Legal (IML) constatou que as substâncias tóxicas estavam no açaí ingerido pelas crianças.

Os meninos foram atendidos em unidades de saúde da região, mas não resistiram ao envenenamento. Ythallo morreu poucas horas após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Del Castilho, e Benjamin permaneceu internado no Hospital Miguel Couto, onde teve morte cerebral constatada 13 dias depois.

Rafael era ex-namorado da mãe de Benjamin e, de acordo com as investigações, mesmo após o término do relacionamento, ele teria mentido para a vizinhança, alegando ser o marido dela e pai da criança.

Diante das evidências, a Justiça expediu um mandado de prisão temporária contra ele, que agora está indiciado por homicídio qualificado contra menor de 14 anos, com base na Lei Henry Borel.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)