Caso Brigadeirão: exumação do corpo de empresário é solicitada pela defesa da suspeita

A advogada de defesa de Júlia Cathermol Pimenta, acusada de envenenar Luiz Marcelo Ormond, solicitou a exumação do corpo do empresário. A informação foi divulgada nessa sexta-feira, 25. Luiz morreu em maio desse ano, após comer um brigadeirão supostamente envenenado por Júlia, sua namorada na época.

Flávia Froés, advogada da psicóloga, informou que a causa da morte do empresário não foi determinada nos quatro laudos emitidos. Conforme a defesa, a causa aparece como “indeterminada” nos três primeiros laudos. No último, por outro lado, o exame toxicológico apresentou presença de cafeína, morfina e clonazepam no corpo de Luiz.

Para Flávia, não é possível determinar a substância ou ação que provocou a morte do empresário. “Luiz Marcelo usava vários remédios, incluindo tadalafila [para disfunção erétil]. Não há qualquer quantitativo nos laudos”, disse. O médico Assuero Silva, atendendo pedido da defesa, explicou sobre o uso de morfina e clonazepam: “São drogas de uso corriqueiro e são seguras. É possível usá-las sem que isso represente efeito colateral danoso. Sendo assim, é fundamental saber o quanto ele ingeriu, o quanto absorveu e o quanto entrou na corrente sanguínea. É impossível determinar qualquer agente casual sem esses elementos.”

Luiz Marcelo Ormond foi visto pela última vez no dia 17 de maio, em registros de câmera de segurança do prérdio onde morava. O empresário estava acompanhado por Júlia Cathermol Pimenta, que segurava o brigadeirão supostamente com veneno. O corpo de Luiz foi encontrado no dia 20 de maio, após três dias, em avançado estado de decomposição.

