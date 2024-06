Caso do brigadeirão: namorada usou nome falso e se escondeu em hotel; veja

A suspeita de matar o namorado envenenando com um brigadeiro, Júlia Pimenta, se escondeu em um hotel no Centro do Rio, após cometer o crime. De acordo com a polícia, ela usou um nome falso para não levantar suspeitas e se identificou para a portaria como Lília Mara Shinaider.

VEJA MAIS

A mulher deu entrada no hotel dia 28 de maio, às 12h, e segundo as investigações passou os oito dias em que esteve foragida dentro do quarto onde estava hospedada. Câmeras de segurança do local flagraram toda a ação da mulher, que estava de cabelo preso, blusa cinza e preta e máscara no rosto chegando à recepção. Veja:

A suspeita deixou o hotel na noite da última terça-feira (04) e se entregou à polícia. Quando chegou na delegacia, Julia estava com as mesmas roupas que aparecem no vídeo.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)