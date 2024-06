Brigadeirão envenenado: amiga de empresário desconfiou de mensagens enviadas

Após a morte do empresário Luiz Marcelo Ormond, supostamente envenenado por um brigadeirão que a namorada lhe deu, uma amiga da vítima relatou ter desconfiado que algo estava errado após enviar uma mensagem à Luiz. O empresário foi encontrado morto no bairro do Engenho Novo, no Rio de Janeiro, em 20 de maio. No entanto, dois dias antes, uma amiga havia tentado lhe contatar, mas a mensagem foi respondida quando, segundo a polícia, Luiz já estava morto.

Segundo informado pela amiga do empresário, ela enviou a mensagem no dia 17 de maio. Mas a resposta chegou somente no dia 19, quando, segundo o laudo divulgado pela polícia, o homem já estaria morto. A amiga do empresário informou que desconfiou da situação pois, na mensagem, o homem teria chamado Júlia Andrade Cathermol Pimenta, suspeita do crime, de ‘Ju’, apelido que ele nunca havia usado antes.

A amiga, que já teve um relacionamento amoroso com Luiz Marcelo na adolescência, é médica. Ela disse para a polícia que, na conversa, ele ainda escreveu “carinho” para se referir ao que sentia pela companheira. Mas a amiga sabia que ele já havia dito sentir mais do que carinho por Júlia. A namorada de Luiz Marcelo está foragida e a polícia faz buscas para localizá-la.