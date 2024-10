Menino de 6 anos morre e outro de 7 fica em estado grave após comerem doce envenenado

Um menino de 6 anos, identificado como Ythallo Raphael Tobias Rosa, morreu, enquanto outro garoto de 7 anos, Benjamin Rodrigues Ribeiro, está internado em estado grave no Hospital Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. Ambos foram vítimas de um suposto envenenamento ocorrido na tarde da última segunda-feira (30), no Morro da Primavera, em Cavalcanti.

Ythallo e Benjamin apresentaram sintomas semelhantes e foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Del Castilho. Ythallo não resistiu e morreu, enquanto Benjamin foi estabilizado e transferido para o Hospital Miguel Couto. O pai de Benjamin relatou que não sabe se o filho ingeriu algo durante o trajeto da escola ou se recebeu algum lanche de um colega. O médico que atendeu Benjamin suspeitou que ele tivesse ingerido chumbinho, um veneno para ratos.

"A gente não sabe se ele ingeriu alguma coisa no percurso de ida ou volta, se algum amiguinho deu algum lanche para ele, ou se ele comeu algo na escola. O médico falou que foi envenenamento e que encontrou chumbinho dentro do organismo dele", explicou Felipe Rodrigues, pai de Benjamin.

As investigações indicam que uma mulher em uma motocicleta pode ter oferecido bombons envenenados às crianças. A polícia está analisando imagens de câmeras de segurança para identificar a mulher. Em entrevista à CBN, os familiares de Ythallo confirmaram a suspeita e relataram que o menino havia passado o dia em casa, mas ganhou uma bicicleta no final da tarde. Ao brincar na rua com um primo de 12 anos, uma mulher em uma moto ofereceu um bombom para eles. O primo recusou, mas Ythallo aceitou o doce e, ao voltar para casa, ofereceu um pedaço a Benjamin.

"Passou uma mulher numa moto e ofereceu um bombom numa embalagem transparente para eles. O primo não aceitou, mas Ythallo pegou. Depois, ele encontrou Benjamin e deu um pedaço do doce para ele", contou Vanessa Rosa, prima de Ythallo.

Os dois meninos estudavam na mesma escola e estavam brincando na rua quando o incidente ocorreu. A mãe de Ythallo expressou sua indignação, descrevendo a situação como uma "crueldade".

Os pais de Ythallo prestaram depoimento à polícia nesta terça-feira (1º), enquanto a Secretaria Municipal de Educação informou que Ythallo não compareceu à escola na segunda-feira e que Benjamin saiu normalmente após as aulas.

O corpo de Ythallo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames adicionais. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que os dois meninos entraram na UPA em estado grave; Ythallo chegou em parada cardiorrespiratória e morreu apesar das manobras de reanimação. O sepultamento do menino está marcado para quarta-feira (2), às 15h, no cemitério de Inhaúma.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)