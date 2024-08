VÍDEO: Campeã de xadrez é suspensa após envenenar tabuleiro de inimiga de infância

A campeã de xadrez da Rússia, Amina Abakarova, foi suspensa após envenenar com mercúrio as peças que seriam utilizadas por sua rival de infância durante o Campeonato de Xadrez do Daguestão, área que fica no sudoeste russo.

A mulher de 43 anos foi flagrada por câmeras de segurança despejando a substância no tabuleiro de xadrez e nas peças que seriam usadas por Umayganat Osmanova, enquanto a sala onde o campeonato aconteceria ainda se encontrava vazia. Pouco após o início da partida das duas, Osmanova sentiu náusea e tontura severa e solicitou atendimento médico.

Veja o vídeo:

Testemunhas alegaram que, cerca de 20 minutos antes do início do jogo, Abakarova estava perguntando se as câmeras estavam funcionando. Ao ser informada que não, ela teria aproveitado a oportunidade para realizar o plano, sem perceber que as câmeras já estavam ligadas. Abakarova acabou confessando o crime e afirmou que sua intenção não era causar dano físico, mas sim assustar Osmanova devido a uma inimizade pessoal.

Segundo o jornal britânico The Telegraph, Abakarova teria dito a outros competidores que a tentativa de envenenamento foi uma forma de “vingança” devido a insultos pessoais de Osmanova a ela e sua família.

Amina Abakarova foi suspensa pela Federação Russa de Xadrez e pode ser banida do esporte, além de poder pegar até três anos de prisão.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)