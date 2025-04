Alexandre de Moraes determina prisão imediata de Fernando Collor de Mello

Nesta quinta-feira (24), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou segundo recurso da defesa e determinou a prisão imediata do ex-presidente da República e ex-senador Fernando Collor de Mello.

Collor foi condenado a oito anos e dez meses de prisão, em regime inicialmente fechado, por envolvimento em um esquema de corrupção na BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras.

Diante da decisão, o ministro Alexandre de Moraes solicitou ao presidente do STF, Luís Roberto Barroso, a realização de uma sessão virtual extraordinária para referendar a determinação, sem interferir no início do cumprimento da pena. A sessão foi agendada para esta sexta-feira, dia 25, com duração prevista das 11h até as 23h59.