Posse de Lula em Brasília será reavaliada, diz Flávio Dino

Os procedimentos sobre a posse do presidente eleito Lula serão revistos após a ameaça de atentado a bomba ocorrida no último sábado (24), em Brasília. É o que afirma o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, que se manifestou por meio de publicação em suas redes sociais neste domingo (25).

A posse do presidente Lula ocorrerá em paz. Todos os procedimentos serão reavaliados, visando ao fortalecimento da segurança. E o combate aos terroristas e arruaceiros será intensificado. A democracia venceu e vencerá. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) December 25, 2022

Atos de terrorismo em Brasília

No último sábado (24), a Polícia Militar do Distrito Federal detonou um suposto artefato explosivo encontrado nos arredores do Aeroporto Internacional de Brasília. O bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, foi autuado em flagrante por terrorismo, após confessar ter montado o artefato explosivo que foi instalado em um caminhão de combustível. O caso foi divulgado pelo G1.

Em depoimento aos policiais, o homem disse que a instalação da bomba tinha o objetivo de "dar início ao caos" e que pretendia alcançar a decretação de estado de sítio no país – quando há restrição de direitos e à atuação de Legislativo e Judiciário.

Na manhã deste domingo (25), a Justiça do Distrito Federal converteu em preventiva a prisão em flagrante do empresário, após audiência de custódia. Com a decisão, ele ficará preso por tempo indeterminado.

Segundo a Lei Antiterrorismo, é enquadrado como terrorismo "usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa". A pena para o crime varia de 12 a 30 anos de reclusão.