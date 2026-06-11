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População poderá visitar Navio de Assistência Hospitalar da Marinha gratuitamente neste sábado (13)

Embarcação foi projetada e construída para desempenhar missões de caráter assistencial na Amazônia

Ayla Ferreira
fonte

Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) “Carlos Chagas” da Marinha do Brasil. (Foto: Marinha do Brasil)

Neste sábado (13), o Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) “Carlos Chagas” da Marinha do Brasil, subordinado ao Comando da Flotilha do Amazonas (sediado em Manaus-AM), irá ancorar na Escadinha do Cais do Porto, em Belém. O público interessado poderá visitar o navio de forma gratuita, sem agendamento prévio, das 10h às 16h.

O NAsH “Carlos Chagas” está realizando uma série de Ações de Assistência Hospitalar (ASSHOP) em comunidades ribeirinhas em municípios do Amapá e Pará. Com início no dia 27 de maio e término previsto para 3 de julho, a operação já passou por Vitória do Jari-AP, Laranjal do Jari-AP, Breves-PA, Cametá-PA e Limoeiro do Ajuru-PA.

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Até o momento, 396 pessoas foram atendidas; mais de 1.500 procedimentos médicos (incluindo 29 intervenções cirúrgicas) e mais de 2.100 atendimentos odontológicos foram realizados; houve distribuição, gratuita, de 20.575 medicamentos.

Após a parada em Belém, a embarcação seguirá viagem e irá oferecer atendimentos nos seguintes municípios:

  • Melgaço: 16/6
  • Portel: 17/6
  • Afuá: 21/6
  • Comunidade Antônio Lemos 23/6
  • Porto de Moz: 25/6

Missões

Construído no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, o Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) "Carlos Chagas" foi projetado para desempenhar missões de caráter assistencial na Amazônia. É o primeiro navio da Marinha do Brasil a possuir esse nome, como homenagem ao médico e cientista brasileiro Carlos Ribeiro. Foi incorporado à Marinha em 7 de dezembro de 1984.

Desde 1985, o NAsH presta serviços à região Norte do Brasil. É equipado com dois ambulatórios, dois gabinetes odontológicos, laboratório, farmácia, sala de Raio-X, mamógrafo, duas enfermarias e sala de cirurgia.

Serviço

Visitação pública ao Navio de Assistência Hospitalar “Carlos Chagas”

Local: Escadinha do Cais do Porto (Belém - PA)

Data: 13 de maio (sábado)

Horário: das 10h às 16h

Entrada: gratuita

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

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Palavras-chave

marinha do brasil

Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) “Carlos Chagas”

Belém
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