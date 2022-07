Ponte de Outeiro: tráfego para veículos será liberado neste domingo

Tudo certo para a entrega da ponte de Outeiro para neste domingo (10). O anúncio é do governo do Estado, confirmado pelo governador Helder Barbalho, que assegurou no início deste mês de julho, que as obras estão avançadas e a retomada do trânsito na estrutura ocorrerá de forma controlada.

Conforme o governo estadual, vão poder trafegar pela nova ponte somente veículos leves, como carros de passeio. Ainda segundo o Estado, ainda que a ponte volte a operar, haverá um incremento no número de viagens de balsas e de lanchas, neste mês de julho.

"Uma boa notícia para todos que moram, trabalham ou necessitam fazer o traslado para a nossa querida ilha de Caratateua. As obras estão avançadas para que possamos, o mais rápido possível, retomar a normalidade dos moradores e a tranquilidade das pessoas", disse Helder, em 1º deste mês.

Acidente em janeiro de 2022

Em 17 de janeiro passado, a ponte Enéas Martins foi atingida por uma balsa, que derrubou um dos pilares centrais de sustentação da estrutura que cruza o Rio Maguari, ligando os distritos de Outeiro e Icoaraci, em Belém.

Em 21 de fevereiro, a travessia foi liberada apenas para pedestres, ciclistas e motociclistas. Carros e outros veículos ficaram dependentes do transporte por balsas. O acidente que danificou a estrutura da ponte alterou o quotidiano de cerca de 80 mil pessoas, que dependiam da ponte por motivos diversos, entre eles moradia, trabalho e estudos.

Mais sobre Outeiro

Outeiro fica aproximadamente a 25 km do centro de Belém, e tem como principal atrativo turístico as sete praias de água doce, bastante demandadas por serem próximas da capital paraense.

A ponte Enéas Martins foi construída no de 1986, e a partir daí, a ilha de Outeiro passou a registrar um fluxo de migração para a região, o que também foi provocado pelo aumento dos preços de imóveis nas áreas centrais de Belém.

Em síntese, a grande demanda populacional em Outeiro ocorreu sem o devido planejamento prévio de mobilidade e infraestrutura. O acidente com a balsa, em janeiro, desprendeu um dos pilares de sustentação e abriu uma rachadura na pista.

Moradores e visitantes da ilha se assustaram com o que viram e, a partir de então, os governos estadual e municipal passaram a mobilizar um conjunto de secretarias e órgãos estaduais para assegurar a travessia, contudo, utilizando balsas e lanchas, como alternativas.

O governo do Estado passou a tocar as medidas necessárias para a reconstrução da ponte, por exemplo, e a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) também se mobilizou para atuar junto à Setran na organização e orientação nos embarques no trapiche de Outeiro, das lanchas e navios, entre outras iniciativas.