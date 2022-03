Confira os novos horários de travessia entre Belém e Outeiro

A partir desta sexta-feira (01), as viagens diárias gratuitas entre o distrito de Outeiro e o Terminal Hidroviário de Belém terão novos horários, que foram adequados de acordo com a demanda dos usuários. Um navio com capacidade para 310 passageiros e uma lancha rápida para 220 usuários estarão disponíveis para fazer a travessia.

Confira abaixo os novos horários de viagens entre o Trapiche de Outeiro e o Terminal Hidroviário de Belém (na Avenida Marechal Hermes, bairro Umarizal), com funcionamento diário, inclusive aos finais de semana, de forma gratuita. Lembrando que as lanchas rápidas que fazem a travessia Outeiro - Icoaraci - Outeiro, começam às 04h30 até 23h. Já as balsas permanecem a travessia 24h.

Novos horários:

- Outeiro para Belém

05h30

06h30

- Belém para Outeiro

13h

- Outeiro para Belém

14h30

- Belém para Outeiro

17h30

19h30