Governo anuncia liberação do tráfego na ponte do Outeiro a partir de 10 de Julho

A partir do dia 10 de julho, a Ponte de Outeiro estará liberada para o tráfego de veículos. A informação foi confirmada pelo governador do Pará, Helder Barbalho, na manhã desta sexta-feira (1º). As obras seguem e a retomada do trânsito será de forma controlada.

Poderão transitar pela ponte apenas veículos leves, como carros de passeio. Mesmo com a liberação, o Governo do Estado também vai incrementar a quantidade de viagens de balsa e de lancha, no mês de julho.

VEJA MAIS

"Uma boa notícia para todos que moram, trabalham ou necessitam fazer o traslado para a nossa querida ilha de Caratateua. As obras estão avançadas para que possamos, o mais rápido possível, retomar a normalidade dos moradores e a tranqulidade das pessoas", disse Helder.