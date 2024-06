Poliomielite: Belém segue disponibilizando vacina de 'gotinha' nas unidades de saúde

Após determinação do Ministério da Saúde que estabeleceu que a vacina oral poliomielite (VOP), também conhecida como “gotinha”, seria disponibilizada nas unidades básicas de saúde (UBS) até esta segunda-feira (17), Belém seguirá com esse tipo do imunizante nas UBS, conforme detalhou a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma). Futuramente, a imunização contra a paralisia infantil passará a ser exclusivamente com a vacina inativada poliomielite (VIP) - administrado de forma injetável -, tanto para o iniciar esquema vacinal, quanto para a dose de reforço.

"A perspectiva é que o Ministério da Saúde inicie, no segundo semestre deste ano, o processo de transição para um novo esquema vacinal, que prevê a suspensão da dose de reforço com a vacina oral, popularmente conhecida como 'gotinha'. Em vez disso, será adotada exclusivamente a Vacina Inativada (VIP), administrada por via intramuscular", detalha a nota da Sesma.

Também conforme a Sesma, a medida segue as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde competentes. Tudo isso, segundo a secretaria, visando garantir a eficácia e a segurança do programa de imunização contra a poliomielite.

Imunização

Na rotina de vacinação, todas as crianças menores de 5 anos devem ser vacinadas. Para as que tem menos de 1 ano, devem ser vacinadas com três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) aos 2 meses, 4 meses e 6 meses. Já as crianças de 1 a 4 anos devem receber dois reforços com Vacina Oral Poliomielite (VOP) aos 15 meses e aos 4 anos.