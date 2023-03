Polícia Militar do Pará resgata animal raro de obras do Mangueirão

Segundo informações que circulam em redes sociais, o Batalhão de Polícia de Eventos (BPE), da Polícia Militar do Pará (PM-PA) teria resgatado, neste sábado (25), nas obras do novo Mangueirão, uma ave rara, conhecida como frango d’água azul, que estaria lesionada e com dificuldades para voar. Um trabalhador da obra teria avistado o animal e acionado os agentes da BPE, que, por sua vez, contactaram com o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), a fim de dar destino adequado à ave.

Em imagens publicadas nas redes sociais, agentes do BPE aparecem alimentando o animal, que é considerado uma ave migratória, com registro em todo o Brasil e em países como Estados Unidos, México e Argentina.

De acordo com sites especializados, a população do chamado frango d’água azul estaria em declínio, especialmente por conta da ação humana, já que, principalmente nesta época do ano, o animal se torna presa fácil, pelo fato de estar trocando de penas, normalmente no mês de março, o que dificulta o seu voo.