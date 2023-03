Ameaçado de extinção, lobo-guará é adotado por engano e criado como cachorro por família

O zoológico de Pomerode, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, acolheu um lobo-guará que havia sido tirado das ruas e criado por engano como cachorro por uma família. Os tutores cuidaram do animal durante quatro meses, mas começaram a duvidar da espécie à medida que ele crescia e mudava a aparência,

Após buscar informações com órgãos ambientais, a família confirmou se tratar de um animal silvestre, que não pode ser domesticado. “Além do motivo legal, existe a motivação ecológica. Ele mantém seus instintos de vida silvestre e pode, ainda que sem intenção, causar algum tipo de reação", declarou o analista Ambiental do Instituto Estadual de Florestas (IEF), Cássio de Sousa Borges, detacando ainda que a espécie está ameaçada de extinção.

Nova vida

O lobo está desde o começo do ano no Zoo Pomerode e agora divide com uma lobo-guará fêmea adulta um espaço com árvores frutíferas, arbustos, toca, lago e outros elementos da natureza. Ele também conta com um cronograma de atividades recreativas que estimulam seus institutos e é acompanhando por veterinários especializados no atendimento de espécies ameaçadas de extinção ou retiradas de situações de risco.

Lobo-guará adotado por engano vive agora no zoológico (Divulgação / Zoológico Pomerode)

A bióloga educadora Jenifer Kroth explica que por não ter convivido com a mãe, o animal nunca aprendeu a buscar alimento, abrigo e a se defender. Por isso, não conseguiria sobreviver sozinho, pois se tornaria uma presa fácil ou não encontraria a própria comida.