Cachorro que seguiu ambulância é adotado por vereadora após a morte do tutor

O cachorro Beethoven, que comoveu a internet ao seguir a ambulância que levava seu tutor a uma unidade de saúde, em Juazeiro do Norte, no Ceará, foi adotado após a morte do antigo companheiro. A história sensibilizou Jacqueline Gouveia, vereadora e ativista na causa animal, que se tornou a nova responsável pelo pet e compartilhou um vídeo ao lado de Beethoven no Instagram.

“Oi, gente! Para quem não lembra, esse aqui é o Beethoven, aquele cachorro que correu atrás da ambulância que socorreu o seu dono. Ontem eu fiquei com o coração dilacerado com as imagens que eu vi. O ‘seu Paulo’ bebeu novamente e veio a falecer na porta da sua casa”, disse a vereadora, em suas redes sociais.

Paulo Roberto Ferreira, de 56 anos, cuidava do animal e morreu na terça-feira (7) em decorrência de um coma alcoólico. No início de janeiro, ele caiu, teve um sangramento na cabeça e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Enquanto Paulo era levado pela equipe para uma unidade de saúde, o cachorro Beethoven seguiu o veículo de resgate, tentando impedir que levassem seu tutor. A cena foi registrada pelo socorrista Lucas Vinícius, de 23 anos, e viralizou na internet. Veja:

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)