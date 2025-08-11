Polícia Civil abre inscrições para curso gratuito de atendimento ao turista; veja como participar

Estão abertas as inscrições para o curso de capacitação gratuito para profissionais do setor turístico, promovido pela Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia de Proteção ao Turista (DPTur) e da Academia da Polícia Civil (Acadepol). As aulas serão realizadas nos dias 23 e 30 de agosto e 6 e 13 de setembro. As inscrições são online, por meio do formulário oficial.

O objetivo é capacitar trabalhadores de vários setores que atuam em hotéis, restaurantes, segurança, shoppings e que lidem diretamente no atendimento ao público. Ao longo da formação, os interessados irão aprender técnicas para atuarem com excelência no atendimento a visitantes nacionais e estrangeiros, por meio da aplicação de conhecimentos de hospitalidade amazônica.

VEJA MAIS

O público participante também irá aprender sobre comunicação intercultural, noções básicas de primeiros socorros e protocolos de segurança pública. “As inscrições já estão abertas e serão efetuadas de forma online, através de um link. O prazo para garantir a vaga é até o dia 25 de agosto. Nosso objetivo é capacitar os profissionais que lidem direta ou indiretamente no setor turístico, com atividades práticas e intensivas, com foco no atendimento humanizado aos turistas nacionais e estrangeiros”, explicou o delegado Guilherme Gonçalves, titular da DPTUR.

As aulas serão no Teatro Maria Sylvia Nunes, localizado no Armazém 1 da Estação das Docas. Ao final do curso, os alunos receberão certificados da Academia de Polícia Civil. "Nós teremos uma única turma que se reunirá por quatro sábados consecutivos, no período da manhã. O número de inscritos será limitado a 250 vagas disponíveis. É muito importante que os interessados realizem logo a inscrição para garantir a sua vaga”, finalizou o delegado.

Serviço

Curso ‘Turismo Seguro COP 30: capacitação interinstitucional em atendimento humanizado ao visitante’.

Data: 23/8; 30/8; 06/9; 13/9 de 2025

Horário: 09h as 11h

Local: Teatro Maria Sylvia Nunes, localizado no Armazém 1 da Estação das Docas

Inscrições: via formulário online até 25 de agosto.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Moreira, Chefe de Reportagem