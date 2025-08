Estão abertas as inscrições para oficina gratuita de Tai Chi Chuan, em Belém; saiba como participar

Iniciaram nesta segunda-feira (4) as inscrições para o curso gratuito de Tai Chi Chuan, que será ofertado ao público em uma oficina. Interessados podem se inscrever por meio de um formulário online nos dias 4, 5 e 6 de agosto. São 40 vagas por ordem de inscrição. As aulas vão ser realizadas às terças-feiras, de 9h às 10h30, a partir de 12 deste mês até o dia 25 de novembro, na sede do Instituto Confúcio (IC) na Universidade do Estado do Pará (Uepa).

O IC é referência no ensino de mandarim no Pará e também conta com atividades que possibilitam a imersão na cultura chinesa. Durante a inscrição online, os interessados devem informar e-mail, nome completo, data de nascimento, RG e CPF e número para contato.

Os primeiros 40 inscritos na oficina terão aulas com o professor Shang Ying, mestre em Ensino de Chinês como Língua Internacional e professor de língua chinesa no IC Uepa, onde atua com cursos de mandarim e cultura chinesa.

O professor diz estar muito entusiasmado em divulgar o Tai Chi Chuan, que já praticou e ensinou em diversos eventos culturais, com o objetivo de compartilhar a cultura tradicional chinesa com pessoas ao redor do mundo. "Na verdade, o Tai Chi Chuan é especialmente benéfico para pessoas com vidas agitadas e estressantes, pois ajuda os indivíduos a desacelerarem, respirarem (melhor), relaxarem e recuperarem o equilíbrio entre mente e corpo”, afirma.

Conheça a arte marcial

A Uepa observa que o Tai Chi Chuan é uma arte marcial tradicional chinesa considerada atividade para a vida toda, portanto, voltada para pessoas de todas as idades. Nas palavras do professor Shang Ying, “essa arte marcial integra o movimento físico com o cultivo interior. Enfatiza o princípio de usar a mente para guiar o “qi”(força vital) e o “qi”, para mover o corpo", pontua.

Assim, por meio de movimentos lentos, suaves e contínuos, o Tai Chi Chuan coordena a respiração e a consciência, ajudando os praticantes a entrarem em um estado de harmonia entre corpo e mente. Os principais focos dessa prática são: o relaxamento, a concentração e o equilíbrio, permitindo que os praticantes encontrem “a calma no movimento e o movimento na calma”, diz o professor.

“Pratique em um local tranquilo, combine os movimentos com respiração profunda e concentre a atenção no corpo. O segredo é tornar o Tai Chi Chuan um hábito regular. Com o tempo, notarão mudanças positivas em sua capacidade de concentração e gerenciamento do estresse”, aconselha o professor Shang Ying.

Serviço

Inscrições para a Oficina de Tai Chi Chuan.

Período das inscrições: 4, 5 e 6 de agosto

Como se inscrever: formulário online

Vagas: 40

As aulas serão às terças-feiras, de 9h às 10h30, a partir de 12 de agosto até o dia 25 de novembro, na sede do IC na Uepa, localizado na travessa Dom Pedro I, nº 519, bairro do Umarizal.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades