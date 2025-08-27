PMPA e Guarda de Nazaré firmam parceria para preservação da corda do Círio

A corda do Círio de Nazaré conecta fiéis com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré durante a festa religiosa realizada sempre no segundo domingo de outubro. Nos últimos anos, a prática de corte tem se tornado recorrente, trazendo preocupação à organização do evento e aos devotos. Para debater medidas estratégicas para a preservação da corda, representantes da Polícia Militar do Pará e da Coordenação da Guarda de Nazaré se reuniram na manhã da última terça-feira (26).

Na ocasião, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, Coronel Dilson Júnior, recebeu, no Quartel do Comando Geral, em Belém, membros da Coordenação da Guarda de Nazaré, visando fortalecer a colaboração entre as instituições e preservar a integridade da corda dos promesseiros — elemento simbólico e espiritual da procissão.

Durante a reunião, os representantes da Guarda de Nazaré relataram as dificuldades enfrentadas por não possuírem poder de polícia, especialmente diante de pessoas que utilizam facas e estiletes para cortar a corda em plena romaria. A presença da PMPA, com equipes posicionadas em pontos estratégicos, será essencial para conter essas ações e garantir o respeito à manifestação religiosa.

O apoio institucional solicitado foi acolhido, reafirmando o compromisso da Polícia Militar com a ordem pública e com as tradições culturais e religiosas do Estado. "Expressamos nossa profunda gratidão à Polícia Militar do Estado do Pará, pela acolhida de nossos pedidos. Esperamos, com essa parceria, alcançar o sucesso, tanto durante o Círio quanto na trasladação, mantendo a corda intacta e permitindo que os devotos cumpram suas promessas”, frisou o coordenador da guarda de Nazaré, Oscar Pimenta.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades