Em Belém, 30 escolas se preparam para o Círio Estudantil de Nossa Senhora de Nazaré

A 28ª edição do Círio Estudantil de Nossa Senhora de Nazaré será dia 8 de outubro

Laura Serejo
fonte

Peregrinação dia 22 de agosto de 2025 na Escola Estadual Rui Barbosa (Foto: Divulgação)

Em Belém, 30 escolas públicas e particulares estão participando de peregrinações em preparação  para a 28ª edição do Círio Estudantil de Nossa Senhora de Nazaré, que será realizada em 8 de outubro de 2025, essa programação é organizada por uma comissão da comunidade escolar. As peregrinações começaram dia 19 de agosto e seguem até o dia 3 de outubro. Nesta quinta-feira será a vez da Escola Estadual Santa Maria de Belém do Grão Pará, do bairro Batista Campos, receber esse momento de oração entre alunos, professores, famíliares. 

Segundo a professora Ana Telma Sousa, integrante da comissão organizadora, o Círio Estudantil vai muito além de uma procissão. “Ele [o Círio] fortalece a religiosidade e o protagonismo juvenil, envolve escolas, público, pais e comunidade, e promove inclusão social e ecumenismo. Cada peregrinação é um momento de aprendizado, fé e cultura para os alunos”.

Círio Estudantil

A 28ª edição da procissão sairá, no dia 8 de outubro, da Escola Estadual David Mufarrej, na Avenida Tamandaré, nº 256, Cidade Velha, com a tradicional Alvorada às 7h, e seguirá por importantes vias da cidade até a Catedral Metropolitana de Belém, onde será realizada a celebração de encerramento presidida pelo Monsenhor Agostinho Cruz, Sacerdote da Arquidiocese de Belém.

Além da procissão, as atividades culturais continuam com a mostra marcada para 16 de outubro, aberta ao público, no Museu de Arte Sacra, com apresentações das escolas.

Ana Telma destaca que a festividade está cada vez mais ampla. “novas escolas aderem todos os anos, agregando-se à dinâmica do Círio Estudantil da Juventude e fortalecendo a fé, a cultura e o protagonismo dos jovens em Belém”.

História do Círio Estudantil

O Círio Estudantil surgiu há 28 anos, inicialmente coordenado pelos padres Salesianos do Carmo, e tornou-se uma tradição que integra fé, cultura e educação, mobilizando toda a comunidade escolar e mantendo viva a devoção à padroeira da cidade.

Serviço:

Peregrinação do Círio Estudantil – Escola Estadual Santa Maria de Belém do Grão
Data: Quinta-feira, 28 de agosto de 2025
Horário: 8h30
Local de saída: Rua dos Mundurucus, entre Apinagés e Travessa Padre Eutíquio

.
