Em 100 dias de operação, locadora de patinetes elétricos registra mais de 100 mil usuários em Belém

Em 100 dias de operação em Belém, a JET, locadora de patinetes elétricos na capital, contabilizou mais de 100 mil usuários cadastrados no serviço de compartilhamento da empresa, totalizando 450 mil viagens — quase 1 milhão de quilômetros percorridos em trajetos.

Segundo a JET, foram 480 toneladas de CO² economizadas com o uso dos novos modais elétricos na cidade. Ao mesmo tempo, a boa adaptação reduziu os indicadores de infrações no serviço — 0,8% dos usuários tiveram suas contas bloqueadas nesse período por descumprimento de regras de trânsito.

"Os indicadores comprovam a boa aceitação da população com os patinetes elétricos, que vêm corroborando para o dia a dia de trabalhadores e estudantes, além de agregar o serviço junto ao turismo e ao comércio local", destaca o assessor da JET, Lincoln Silva.

No início de cada viagem, o usuário pode observar pelo aplicativo como estacionar de forma adequada sem atrapalhar o trânsito de pedestres ou demais veículos. Ali também é possível encontrar as principais regras, como: a idade mínima é de 18 anos; é proibido largar o veículo nas calçadas; fazê-lo de transporte de carga ou levar acompanhante ou animais.

A empresa ressaltou que mantém uma equipe de instrutores se revezando nas principais estações de retirada do veículo, a fim de orientar sobre regras de uso, frenagem e manobras.

Enquanto equipamentos que já preveem condições de segurança dos munícipes, modernos e compactos, são patinetes elétricos de modelo Ninebot 60l, com potência de 250W, e já têm limite de velocidade regulado em até 20 km/h, suportam 120 kg e contam com sistema de freios, campainha e sinalização noturna.

A JET atua em mais de 30 municípios no país nas cinco regiões. São, ao todo, mais de 20 mil patinetes elétricos distribuídos do Pará até o Rio Grande do Sul, estimulando a micromobilidade urbana de milhares de brasileiros com energia limpa.