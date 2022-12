PM recebe 134 novas viaturas no Pará

Em cerimônia presidida pelo governador Helder Barbalho no Portal da Amazônia, nesta segunda-feira (5) pela manhã, a Polícia Militar do Pará recebeu 134 novos veículos que serão distribuídos para a Região Metropolitana e municípios do interior. Os veículos serão utilizados no enfrentamento estratégico da criminalidade no Estado.

“É fundamental destacar que estas viaturas chegam a partir do incremento do nosso efetivo de policiais militares, o que amplia a presença do nosso efetivo nas ruas, e consequentemente, novas viaturas necessárias para que possamos fazer as rondas nos bairros da Região Metropolitana e também nos municípios do interior do Estado”, reforçou o governador Helder Barbalho.

O foco é intensificar o trabalho de redução da criminalidade no Pará. “Comparando todos os estados do Brasil, de maneira continuada, de 2019 a 2022, nós somos o estado do Brasil que mais reduz crimes violentos letais intencionais, mas nós sabemos que ainda tem muita coisa para ser feita. Ainda precisamos, cada vez mais, com inteligência, com infraestrutura, com ampliação do efetivo, com mais equipamentos, equipamentos de qualidade e treinamento, para que, juntando a qualidade do nosso efetivo, tecnologia, infraestrutura e projetos sociais, nós possamos garantir que o Estado do Pará consiga cada vez mais reduzir a criminalidade, garantindo mais cidadania para a nossa população”, completou o governador do Estado.

Para o comandante geral da PMPA, coronel Dilson Júnior, a entrega de novas viaturas fortalece a instituição na função de garantir a segurança pública nas cidades paraeneses. "Formamos mais de 2,7 mil novos agentes em setembro e agora, com a chegada das viaturas, vamos aumentar o efetivo nas ruas, principalmente na região metropolitana, onde temos mais de 2,5 milhões de pessoas. É importante ressaltar também que ano a ano, estamos reduzindo a criminalidade no Pará", finalizou.