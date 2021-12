PM prende servidor do Samu que vendia cartões de vacina falsificados em Belém por R$ 100

Em Belém, um homem de 48 anos foi preso pela Polícia Militar após ser flagrado com cartões falsificados de vacinação contra a covid-19. O flagrante ocorreu na noite desta segunda-feira (20), no bairro do Coqueiro. Os policiais também apreenderam carimbos médicos, seringas e receituários em branco. Tudo foi graças a uma denúncia anônima. A Polícia Civil investiga os casos de falsificação de documento público, peculato e estelionato.

O 24º Batalhão de Polícia Militar recebeu as informações de que um homem, que ficava em um determinado local do conjunto Satélite, vendendo a R$100 cada cartão de vacinação falsificado contra a covid-19. Durante as rondas no bairro, os policiais realizaram a abordagem do suspeito, que estava com a namorada. Com ela, nada foi encontrado e ela foi liberada. Já o homem foi flagrado com duas cópias coloridas de cartões de vacinação. O homem negou vender os documentos, mas disse que fazia para ajudar as pessoas que lhe procuravam, já que ele trabalha no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Belém.

O homem estava sem o documento de identificação e solicitou aos policiais que fosse buscar em casa. No local, os militares encontraram 29 carimbos de médicos que atuam em diferentes especialidades, cápsulas de medicamentos, um bloco de receituário em branco, um bloco de declaração de comparecimento, agulhas, seringas e outros materiais relacionados à área da saúde.