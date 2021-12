VÍDEO: funcionário de restaurante no Pará é agredido ao pedir comprovante de vacinação a cliente

O recepcionista de um restaurante localizado na vila Balneária de Alter do Chão, em Santarém, oeste do Pará, foi agredido na noite desta quarta-feira (15), ao exigir de um cliente o comprovante de vacinação contra covid-19. O fato aconteceu no momento em que o agressor se posicionou na entrada do estabelecimento. Ao ser questionado sobre a carteira de imunização, o home, identificado como Pablo Leonardo Carrasco Aguilar, deu um golpe no rosto do funcionário do restaurante e entrou no estabelecimento. Uma câmera de segurança registrou o momento e o vídeo causou revolta nas redes sociais do município.

Na imagem, é possível ver o recepcionista tentando impedir a entrada do cliente, em seguida sendo empurrado e agredido com socos. A proprietária do restaurante, Fátima Viana, disse que o funcionário está machucado e foi afastado por estar abalado com a agressão. Um boletim de ocorrência deve ser registrado ainda nesta quinta-feira (16). A empresária também comentou que deixar a fiscalização do "passaporte da vacina" com os próprios estabelecimentos é algo arriscado.

"Não tem condições da gente ficar cobrando carteira de passaporte de vacina se nós não temos o apoio pra esse tipo de situação. Todos os dias acontece uma agressão verbal. Ontem foi uma agressão de fato. O cara agrediu com soco. Mas e amanhã? Como vai ser? Como vai ser vier um doido aí com uma arma? Não podem jogar pros restaurante a responsabilidade de cobrar as máscaras e o passaporte de vacina, sem ter a retaguarda de uma fiscalização", lamentou Fátima.