Plenária da Amazônia irá debater estratégias e ações voltadas à justiça climática nesta quinta (14)

Nesta quinta-feira (14), Belém irá sediar a Plenária Mulheres e Juventudes nos Biomas Pós-COP30 – Amazônia. O espaço reunirá mulheres, jovens e representantes de diferentes setores para debater estratégias e ações voltadas à justiça climática, à igualdade de gênero e à participação social nos territórios amazônicos. As inscrições para a participação comunitária podem ser realizadas por meio de formulário online.

O evento é uma iniciativa do Ministério das Mulheres e ocorrerá das 8h às 17h, no Centro Cultural Curro Velho, em Belém (PA). A atividade integra a série nacional “Plenárias das Mulheres e Juventudes nos Biomas Pós-COP30”, promovida nos seis biomas brasileiros com foco na escuta, na articulação e na construção coletiva de propostas para políticas públicas ambientais e sociais.

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A programação prevê espaços de diálogo entre atores locais e nacionais, com ênfase no fortalecimento da participação comunitária nos debates sobre clima e desenvolvimento sustentável.

A iniciativa é realizada em parceria com a Secretaria-Geral da Presidência da República, por meio da Secretaria Nacional de Juventude, com apoio do Fundo de População das Nações Unidas (Unfpa), do Conselho Nacional da Juventude (Conjuve) e da Jovem Campeã Climática da Presidência da COP30 (PYCC).

Sobre as plenárias

O ciclo de plenárias nos biomas é resultado de uma agenda climática que começou na COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), em Belém (PA), especialmente na Plenária Juventudes, e agora se desdobra em encontros regionais. A iniciativa teve início com o bioma Mata Atlântica, no Rio de Janeiro (RJ), seguido pelo Pantanal, em Campo Grande (MS).

O cronograma prevê os próximos encontros nas seguintes localidades:

Caatinga – Caruaru (PE), 27 de maio

Pampa – Porto Alegre (RS), 10 de junho

Cerrado – Brasília (DF), 24 de junho

Serviço

Evento: Plenária Mulheres e Juventudes nos Biomas Pós-COP30 – Amazônia

Data: 14 de maio de 2026 (quinta-feira)

Horário: 8h às 17h

Local: Centro Cultural Curro Velho - Rua Professor Nelson Ribeiro, 287, Bairro Telégrafo, Belém (PA)

Inscrições: https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=eLGl-_E6IESWa79RY-ax2kCyqanaEGFJnUJl-kYtrmtUNENLVlo3SFJBNDFYVE5RNDhIUDUxS1ZXOS4u&route=shorturl