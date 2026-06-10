Planetário do Pará recebe campanha de coleta de lixo eletrônico nesta sexta-feira (12)

Quem tem celulares antigos, carregadores quebrados ou equipamentos eletrônicos sem uso guardados em casa terá uma oportunidade para fazer o descarte correto desses materiais em Belém. O Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) realizará uma campanha de coleta de resíduos eletroeletrônicos como parte da programação de encerramento da III Semana do Meio Ambiente Uepa Ambiental.

A ação ocorre nesta sexta-feira (12), das 9h às 14h, e será aberta tanto à comunidade acadêmica quanto ao público em geral. O objetivo é incentivar práticas sustentáveis e reduzir os impactos ambientais causados pelo descarte inadequado de equipamentos eletrônicos.

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O que pode ser descartado?

Durante a campanha, a população poderá entregar diversos tipos de resíduos eletroeletrônicos para destinação ambientalmente adequada.

Entre os materiais aceitos estão:

Celulares;

Tablets;

Computadores;

Impressoras;

Teclados;

Câmeras fotográficas;

Televisores;

Rádios;

Micro-ondas;

Fones de ouvido;

Pilhas;

Baterias;

Carregadores e acessórios eletrônicos.

A iniciativa busca evitar que esses resíduos sejam descartados em locais inadequados, o que pode causar contaminação do solo e da água devido à presença de metais e componentes químicos.

Programação também terá debates sobre sustentabilidade

Além da campanha de coleta, o encerramento da Semana do Meio Ambiente contará com atividades voltadas à conscientização ambiental e à educação socioambiental.

A programação começa às 8h30, com credenciamento dos participantes, seguido pela mesa-redonda "Práticas de Educação Socioambientais em Contextos Amazônicos" e pela palestra "Corresponsabilidade na Gestão de Resíduos".

Os debates abordarão temas como sustentabilidade, reciclagem, coleta seletiva, gestão de resíduos, saúde ambiental e práticas de educação ambiental desenvolvidas na Amazônia.

Evento é promovido pela Uepa

A programação integra a III Semana do Meio Ambiente Uepa Ambiental – Cidadania e Responsabilidade Socioambiental pós-COP30, realizada pela Universidade do Estado do Pará (Uepa) entre os dias 1º e 12 de junho.

Ao longo do evento, foram promovidas palestras, oficinas, exposições e campanhas educativas em diferentes unidades da universidade em Belém e Ananindeua.

Os interessados poderão realizar inscrição gratuitamente no próprio local do evento.

Serviço

Campanha de coleta de lixo eletrônico e encerramento da III Semana do Meio Ambiente Uepa Ambiental

📍 Local: Centro de Ciências e Planetário do Pará

📅 Data: 12 de junho

🕘 Coleta de resíduos: das 9h às 14h

🕣 Início da programação: 8h30

🎟️ Inscrição gratuita no local.