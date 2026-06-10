Planetário do Pará recebe campanha de coleta de lixo eletrônico nesta sexta-feira (12)
Ação gratuita permitirá o descarte correto de celulares, computadores, pilhas, baterias e outros equipamentos eletrônicos em Belém
Quem tem celulares antigos, carregadores quebrados ou equipamentos eletrônicos sem uso guardados em casa terá uma oportunidade para fazer o descarte correto desses materiais em Belém. O Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) realizará uma campanha de coleta de resíduos eletroeletrônicos como parte da programação de encerramento da III Semana do Meio Ambiente Uepa Ambiental.
A ação ocorre nesta sexta-feira (12), das 9h às 14h, e será aberta tanto à comunidade acadêmica quanto ao público em geral. O objetivo é incentivar práticas sustentáveis e reduzir os impactos ambientais causados pelo descarte inadequado de equipamentos eletrônicos.
VEJA MAIS
O que pode ser descartado?
Durante a campanha, a população poderá entregar diversos tipos de resíduos eletroeletrônicos para destinação ambientalmente adequada.
Entre os materiais aceitos estão:
- Celulares;
- Tablets;
- Computadores;
- Impressoras;
- Teclados;
- Câmeras fotográficas;
- Televisores;
- Rádios;
- Micro-ondas;
- Fones de ouvido;
- Pilhas;
- Baterias;
- Carregadores e acessórios eletrônicos.
A iniciativa busca evitar que esses resíduos sejam descartados em locais inadequados, o que pode causar contaminação do solo e da água devido à presença de metais e componentes químicos.
Programação também terá debates sobre sustentabilidade
Além da campanha de coleta, o encerramento da Semana do Meio Ambiente contará com atividades voltadas à conscientização ambiental e à educação socioambiental.
A programação começa às 8h30, com credenciamento dos participantes, seguido pela mesa-redonda "Práticas de Educação Socioambientais em Contextos Amazônicos" e pela palestra "Corresponsabilidade na Gestão de Resíduos".
Os debates abordarão temas como sustentabilidade, reciclagem, coleta seletiva, gestão de resíduos, saúde ambiental e práticas de educação ambiental desenvolvidas na Amazônia.
Evento é promovido pela Uepa
A programação integra a III Semana do Meio Ambiente Uepa Ambiental – Cidadania e Responsabilidade Socioambiental pós-COP30, realizada pela Universidade do Estado do Pará (Uepa) entre os dias 1º e 12 de junho.
Ao longo do evento, foram promovidas palestras, oficinas, exposições e campanhas educativas em diferentes unidades da universidade em Belém e Ananindeua.
Os interessados poderão realizar inscrição gratuitamente no próprio local do evento.
Serviço
Campanha de coleta de lixo eletrônico e encerramento da III Semana do Meio Ambiente Uepa Ambiental
📍 Local: Centro de Ciências e Planetário do Pará
📅 Data: 12 de junho
🕘 Coleta de resíduos: das 9h às 14h
🕣 Início da programação: 8h30
🎟️ Inscrição gratuita no local.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA