Planetário do Pará realiza evento grátis de matemática neste sábado; veja como participar

Em homenagem ao Dia da Matemática, celebrado na última terça-feira (6), o Centro de Ciência e Planetário do Pará (CCPPA) vai realizar, neste sábado (10) o evento “Mentalidades Matemáticas”, das 8h30 às 11h30, com entrada gratuita. A programação será composta por sessão de cúpula, jogos, exposições e oficinas de origami e xadrez. Cada oficina disponibiliza 20 vagas. Para participar, é necessário se inscrever, por meio dos formulários on-line, disponíveis nestes links: origami e xadrez. Cada pessoa poderá efetuar a inscrição em apenas uma oficina.

Entre os destaques do evento estão as oficinas de origami e xadrez. Inocêncio Costa, licenciado em Matemática pela Uepa e ex-estagiário do CCPPA, irá conduzir a atividade sobre origami. Ele explica que esta prática oriental e milenar estimula a concentração, para a realização das dobraduras, e auxilia no conhecimento das formas geométricas que compõem as figuras formadas. Inocêncio já havia ministrado a oficina durante a programação “Planetário nas Férias”, ocorrida em julho de 2024, e afirma que o público aprovou a iniciativa.

“Percebi que a oficina teve uma grande aceitação, principalmente das crianças. Várias pessoas pediram para realizarmos novamente a atividade. Elas se empenharam e desenvolveram variados produtos, como dobraduras de sapos que pulam, gato e tsuru, pássaro emblemático da cultura japonesa”, relata.

Edilson Azevedo é formado em Licenciatura em Matemática pela Uepa e também já foi estagiário do CCPPA. Ele vai realizar a oficina de xadrez e inumera os benefícios do jogo. “O xadrez desenvolve o raciocínio lógico e o pensamento espacial, além de estimular a mentalidade estratégica, pois consegue antecipar movimentos e planejar jogadas”, afirma. Conforme Edilson, durante a atividade, serão abordadas as regras do xadrez, movimentos de peças, estilos e padrões de jogadas.

Ciências e suas aplicações

A área da Matemática é uma das que integram o CCPPA. Nela, os visitantes podem conhecer sobre esta ciência e suas aplicações no cotidiano. São apresentados conceitos de adição, subtração, multiplicação e divisão, além de objetos que estimulam o pensamento geométrico e o raciocínio lógico. Segundo Eliza Souza, responsável pelo espaço da Matemática, o evento deste sábado vai proporcionar aos participantes um momento de descobertas, desafios e encantamento com o mundo dos números.

“Será uma oportunidade incrível para estudantes, professores, curiosos e apaixonados pela Matemática celebrarem juntos a beleza e a importância desta ciência. A Matemática explica o universo, desde os ciclos das estações até os movimentos dos planetas. As fórmulas matemáticas ajudam a entender o cosmos, então, nada mais justo do que comemorar essa ciência no nosso Planetário. Convidamos todos a virem explorar como a Matemática está presente no nosso dia a dia, da arte à Astronomia, dos jogos aos enigmas”, destaca Eliza, que é docente da Universidade do Estado do Pará (Uepa).

Serviço:

Evento Mentalidades Matemáticas

Entrada Gratuita

Data: Sábado,10/05

Horário: das 8h30 às 11h30

Local: CCPPA - Rodovia Augusto Montenegro, s/nº, Km 03, ao lado do Mangueirinho.