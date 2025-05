Fórum gastronômico discute sustentabilidade e hospitalidade em evento voltado à COP 30

A final do concurso “Sabores de Belém na COP 30”, promovido pelo Sebrae no Pará, será realizada neste sábado (10), com uma programação voltada à gastronomia e hospitalidade. O evento acontece a partir das 9h, no salão B do Hangar – Centro de Convenções, em Belém, e inclui um fórum com palestras de chefs e especialistas do setor.

A programação inicia com a palestra da especialista em marketing digital, Ingrid Abs, sobre gastronomia sustentável nas redes sociais. Em seguida, o chef Gilmar Borges, de Goiás, abordará o tema da cozinha raiz nos tempos atuais. O fórum encerra com a participação do chef paraense Saulo Jennings, responsável pela rede de restaurantes Causa do Salo.

O evento também contará com uma área expositiva com 12 estandes de soluções e produtos voltados ao setor de alimentos e bebidas. O espaço será destinado à venda de itens e troca de experiências entre empreendedores, chefs, pesquisadores e estudantes, com foco no uso de ingredientes amazônicos em preparações contemporâneas.

Durante a tarde, o evento amplia o debate para o setor de hospitalidade, com a palestra “Noções básicas de como hospedar”, ministrada por Aline Marion, líder de comunidade e anfitriã do Airbnb em Belém. A programação segue com a capacitação “Excelência em qualidade no atendimento na hospedagem”, conduzida pela analista técnica do Sebrae/PA, Anuska Prado.

A final do concurso gastronômico ocorre a partir das 14h30, também no Hangar. A competição vai premiar as três melhores criações paraenses nas categorias pratos quentes, sobremesas e drinks/coquetéis. Os vencedores receberão troféus, vale-compras e certificados.

As inscrições para participar do fórum são gratuitas e podem ser feitas pelo site do Sebrae ou presencialmente no local do evento.

Belém foi recentemente reconhecida pela revista Lonely Planet como uma das dez melhores cidades do mundo em gastronomia em 2025. A capital paraense foi a única cidade brasileira a integrar a lista, em um ano marcado pela realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30).

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)