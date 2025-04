ADVB lança 13ª edição do prêmio ESG Amazônia e destaca sustentabilidade no ano da COP 30

A sustentabilidade e a responsabilidade social estão em foco com o lançamento da 13ª edição do Prêmio ESG Amazônia, promovido pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil – Seção Pará (ADVB-PA). A premiação, que se consolidou como uma das mais importantes iniciativas do setor empresarial no Estado, será realizado em junho deste ano e visa reconhecer as organizações que se destacam em práticas de Meio Ambiente, Responsabilidade Social e Governança, os pilares conhecidos como ESG.

O evento de lançamento do prêmio ocorreu na manhã desta segunda-feira, 7, na sede do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/PA). Ele contou com a presença de representantes das duas instituições, incluindo Rubens Magno, Superintendente do Sebrae do Pará, e Leandro Daher, presidente interino da ADVB-PA. O lançamento também contou com um ato simbólico de plantio de uma muda de árvore, representando o compromisso com a preservação ambiental e a importância das boas práticas ESG para o futuro da amazônia e do planeta.

Os dois diretores plantaram uma muda de árvore durante o evento, anunciando de vez o início da premiação. (Agência Sebrae de Notícias/PA)

Neste ano, o prêmio deve ganhar uma relevância ainda maior, já que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) está se aproximando. O evento internacional ocorrerá em Belém e terá um impacto significativo nas pautas de sustentabilidade em nível global.

Um prêmio para quem quer transformar realidades

O Prêmio ESG Amazônia tem o objetivo de premiar empresas e organizações que implementam soluções inovadoras com impacto positivo no meio ambiente e na sociedade. Para Leandro Daher, presidente interino da ADVB-PA, a premiação é uma forma de valorizar as indústrias, empresas e entidades que fazem a diferença na amazônia. "A COP 30 é um marco histórico para nossa cidade, e o prêmio é uma forma de identificarmos e premiarmos as empresas que já estão aplicando práticas sustentáveis com impactos reais para a região e o planeta", afirmou.

A edição de 2025 será uma vitrine para as boas práticas de sustentabilidade, destacando empresas que estão na vanguarda do desenvolvimento responsável e que atuam de forma a conciliar o crescimento econômico com a preservação ambiental e a melhoria das condições sociais.

"Estamos vivendo um momento único com a COP 30 acontecendo aqui em Belém, e isso reforça ainda mais a importância de reconhecer as iniciativas sustentáveis que surgem em nossa região. O prêmio não só valoriza as práticas já existentes, mas também incentiva outras organizações a adotarem medidas sustentáveis e responsáveis em seus negócios", disse Rubens Magno, superintendente do Sebrae-PA.

VEJA MAIS

Categorias e inscrições

O Prêmio ESG Amazônia contempla três categorias principais: Ambiental (Environmental), Social (Social) e Governança (Governance), além de uma categoria especial para o Destaque ESG, que reconhece as empresas que se destacam nos três pilares simultaneamente. Empresas de todos os portes podem participar, e a inscrição está aberta até o dia 30 de abril. Ela pode ser feita exclusivamente pelo site oficial da ADVB-PA, onde as organizações devem submeter seus projetos e relatos, além de apresentar documentos comprobatórios.

A seleção dos vencedores será realizada por uma comissão julgadora independente formada por especialistas da Universidade da Amazônia (Unama), garantindo total imparcialidade e isenção. Além disso, os concorrentes serão divididos por categoria (público e privado) e porte (micro e pequena, média e grande empresa), o que visa proporcionar uma avaliação mais justa e comparativa.

Reconhecimento

Os vencedores serão anunciados durante a cerimônia de premiação, que ocorrerá no dia 25 de junho, e receberão troféus oficiais, certificados de reconhecimento e destaque nos principais canais de mídia do Estado. Os premiados também terão a oportunidade de apresentar publicamente seus projetos, proporcionando visibilidade para suas iniciativas.

Além disso, como novidade desta edição, a ADVB-PA premiará a agência de publicidade que mais inscrever casos válidos, destacando o papel do setor criativo na promoção das boas práticas ESG.

Com a realização da COP 30 em Belém e o lançamento do Prêmio ESG Amazônia 2025, o Pará ganha um espaço ainda mais relevante na agenda global de sustentabilidade. A premiação, ao reconhecer as boas práticas empresariais, não só fortalece a imagem do Estado como um centro de inovação e responsabilidade social e ambiental, mas também incentiva outras empresas a adotarem modelos de negócios mais sustentáveis e alinhados às exigências do mundo moderno.