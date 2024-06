Planetário: Belém recebe programação gratuita alusiva ao Dia do Meio Ambiente

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, Belém recebe uma programação gratuita e aberta ao público no Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA), nesta quarta-feira (5). Das 14h às 17h30, o espaço vinculado à Universidade do Estado do Pará (Uepa) terá um evento com palestras, exposição, sessão de cúpula e visitação ao centro de ciências.

Às 14h, ocorrerá mesa de abertura, com a presença de gestores da Uepa, seguida pelas palestras: “Como os insetos são benéficos aos humanos?”, proferida pela docente Jéssica Viana; “Mudanças Ambientais e as Respostas Climáticas Globais”, com o professor Roberto Vilhena; “A Cartografia da Sacrifização Ambiental no Estado do Pará”, conduzida pela docente Érika Farias; e “O Racismo Ambiental na Amazônia Brasileira: Notas para um Debate”, com o docente Walber Abreu.

Das 15h30 às 17h30, a professora Érika Farias e alunos da Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará (Eetepa) Prof. Francisco Silva Nunes irão realizar a exposição “Racismo Ambiental”. Às 16h, haverá a sessão de cúpula “Os Eukarya representados pelas constelações” e, das 15h30 às 17h30, haverá visitação ao centro de ciências.

Serviço:

Dia Mundial do Meio Ambiente no Planetário do Pará

Data: 5 de junho (quarta-feira)

Horário: 14h às 17h30

Local: Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA)

Endereço: Rod. Augusto Montenegro, s/n - Km 03 - Mangueirão, Belém

Entrada: gratuita e aberta ao público