Pela primeira vez, gigante dos cosméticos apoia Círio de Nazaré e celebra cultura paraense

Pela primeira vez, a Natura estará presente no Círio de Nazaré, que ocorre em outubro na cidade de Belém do Pará. A festividade tornou-se Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Pará e, em todos os anos, reúne quase 2 milhões de pessoas pelas ruas da capital paraense. Para celebrar a grandeza da cultura nortista, a Natura é patrocinadora oficial da Varanda de Nazaré, espaço idealizado pela cantora, compositora, atriz e multi-instrumentista paraense Fafá de Belém, e apoia também a Casa de Plácido e o Arrastão do Círio.

Segundo Júlia Ceschin, gerente sênior da Marca Natura e Marketing Estratégico no Brasil, a Natura tem uma relação histórica com a Amazônia há mais de 20 anos. “Desde então, criamos produtos, cadeias e inovações que contribuem para o desenvolvimento socioeconômico e para a valorização do território. Também investimos na cultura da região há mais de 12 anos, através da plataforma Natura Musical. Ao patrocinar um festejo popular como o Círio de Nazaré, buscamos não só compreender as novas gerações por meio da música, mas também valorizar as manifestações de expressão nacional e a nossa identidade cultural brasileira”, explica a executiva.

Em mais de uma década, a plataforma Natura Musical fomentou o lançamento de 88 projetos musicais no Pará com um investimento total de mais de R$ 14 milhões para o Estado. A relação histórica da marca com a cultura paraense já rendeu muitos frutos emblemáticos, a partir de projetos de diferentes naturezas: de artistas consagrados como a rainha do carimbó Dona Onete e “Bagaceira”, seu mais recente disco, a registros como “Mestras”, documentário longa-metragem selecionado para o Festival de Gramado. A produção lança luz sobre o protagonismo de artistas mulheres que têm papel fundamental na propagação e manutenção das tradições culturais da região Norte do Brasil.

Varanda de Nazaré

Idealizada pela cantora Fafá de Belém, a Varanda da Nazaré nasceu com a missão de ser uma das maiores vitrines do Círio de Nazaré para o Brasil e para o mundo. Com uma programação que oferece uma imersão autêntica no Círio e na cultura paraense, Fafá de Belém reúne, a cada ano, importantes formadores de opinião de diversas áreas do conhecimento. Ao longo das 13 edições, mais de 450 embaixadores de diferentes regiões do Brasil e do mundo foram convidados a participar dessa jornada conduzida pelo olhar sensível e único que a Varanda de Nazaré proporciona.

“É com muita alegria que, pela primeira vez, recebemos a Natura como parceira da Varanda de Nazaré. A Natura é uma marca que investe muito em pesquisa no estado do Pará, que leva para o mundo a nossa sabedoria ancestral, nossas ervas curativas e a nossa cultura. É uma honra e uma chancela muito poderosa para nós termos como parceira da Varanda a Natura, que apoia a cultura e a Amazônia. Será um encontro lindo, cheio de cheiros e muita música”, afirma Fafá de Belém.

A Natura estará presente na Varanda com ativações da marca Ekos, como a linha de Castanha e também fragrâncias de Ekos Ryos, que celebram os rios amazônicos. Para o festejo, Natura ainda apresentará uma fragrância inédita.

Na Romaria Fluvial, a Natura marca presença barco da Varanda de Nazaré distribuindo unidades de Fotoequilíbrio, leques personalizados e amostra de polpa de mão de Ekos para os convidados. A ação ainda terá cobertura com produção de conteúdo de influenciadores e convidados da marca.

Na Trasladação e no Círio, os convidados da Varanda de Nazaré contarão com o Lounge SPA Natura de EKOS, bancada de UNA para retoque de maquiagem e mesa sensorial com fragrâncias Ekos Ryos.

Arrastão do Círio

O Arrastão do Círio é um cortejo que percorre ruas do centro da capital paraense e arrasta multidões ao som de ritmos como o carimbó e o batuque. Capitaneado pelo grupo musical e instituto cultural Arraial do Pavulagem, o cortejo valoriza a manutenção dos saberes populares paraenses e fortalece a cultura popular produzida no estado. A Natura estará presente no Arrastão do Círio distribuindo amostras de hidratantes Ekos, viseiras, copos ecológicos e picolé de açaí.

Arrastão do Pavulagem durante o Círio de Nazaré (Armando Teixeira/Divulgação)

Fórum

Desde 2023, a programação da Varanda se expandiu com a criação do Fórum Varanda da Amazônia, uma plataforma de diálogo que reúne representantes do setor público, privado e do terceiro setor. Na sua segunda edição, o fórum terá como tema “Amazônia em Nós”, explorando tanto os desafios ambientais quanto a sabedoria ancestral dos povos locais como guia para um futuro sustentável.

Serão 8 painéis que discutirão temas cruciais para a sustentabilidade e o futuro da Amazônia, conectando iniciativas públicas e privadas, comunidades amazônicas e universidades. A Natura estará presente no Fórum no dia 09 de outubro, representada pelo Gerente de Relacionamento e Abastecimento da Sociobiodiversidade, Mauro Costa, que participará do painel: Oportunidades e Negócios Sustentáveis na Amazônia.

Casa de Plácido

A 'Casa de Plácido' é um espaço de acolhimento localizado na Praça de Nazaré, em Belém, ao lado da Basílica de Nazaré, ela recebe peregrinos e romeiros no Círio. Os promesseiros do interior são recebidos por voluntários no local e recebem cuidados, como atendimento médico, massagem e lavagem dos pés. Além disso, eles recebem alimentação. E Natura também estará presente no local como apoiadora e com a doação de hidratante e sabonete de Ekos Andiroba que restaura e protege a pele.

Voluntários fazem massagens relaxantes para diminuir a tensão muscular de romeiros (Igor Mota / Arquivo O Liberal)