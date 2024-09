Pastoral da Acolhida recebe doações para ações com romeiros do Círio de Nazaré

A Pastoral da Acolhida começou a receber as doações para as atividades com os romeiros que chegarão para o Círio de Nazaré 2024. Os voluntários da Pastoral da Acolhida, uma das mais atuantes durante a grande festa da Rainha da Amazônia, recebem os romeiros que chegam à Casa de Plácido após longas caminhadas realizadas para cumprir promessas. Dentre os serviços oferecidos estão massagens nas pernas e pés, alimentação, aferição da saúde dos fiéis e outros.

Para realizar essas atividades, a Pastoral arrecada materiais que auxiliem no acolhimento aos romeiros. A Casa de Plácido necessita de itens para acolher aqueles que necessitam de cuidado após longas caminhadas, ou oferecer alimentos para quem precisa recuperar as energias.

As doações podem ser entregues no atendimento na Casa Coração de Maria, localizada na travessa 14 de Março, entre Gentil Bittencourt e Alameda Dom Alberto Ramos. Aos que moram em outras localidades, as doações podem ser feitas via PIX: 24.665.867/0001-24. AS entregas podem ser feitas no espaço das 8h às 16h, ou serem entregues na portaria a qualquer horário.

Dentre os itens que mais necessitaram no ano passado estiveram: as proteínas animais, frutas, legumes, leite líquido e em pó, aveia, maisena, millharina, e água mineral.

As doações são dividas de acordo com o setor. Para a cozinha, a Pastoral recebe alimentos não perecíveis, água mineral, guardanapos, copos e talhares descartáveis, os diversos gêneros alimentícios, ovos, creme de leite, leite condensado, suco, charque, manteiga ou margarina, enlatados em geral, massa para bolo, biscoitos doces e salgados.

Para a ação do lava-pés, estão itens como sabonete líquido, hidratante, luvas descartáveis, esponjas, toalhinhas de pano, escovinha e álcool em gel. Para a equipe de logística, as doações podem ser colorau, alho, vinagre, cominho, molho de tomate, frutas, verduras e legumes.

As equipes de limpeza do espaço necessitam de detergente, papel higiênico, sacos para lixo 200L e 30L, sabão em pó, álcool, pano de chão, limpador multiuso, sabonete líquido, sabonete em barra, creme dental, escova de dente, luvas e máscaras.

As equipes que atuam na saúde precisam de ataduras, gases, algodão em rolo, esparadrapo, soro fisiológico, anti-inflamatórios, relaxante muscular, anti-histamínico e anti-hipertensivo. E para a equipe de massagem a Casa de Plácido está recebendo toalhinhas de pano, gel de massagem, óleo corporal, pomada para dor, álcool líquido, sabonete líquido, hidratante corporal, papel toalha e luvas de descartáveis.

Os números do espaço são expressivos. No ano passado, a Casa de Plácido ofereceu mais de 66 mil refeições para as pessoas que visitaram o espaço. Segundo a coordenadora da Pastoral da Acolhida, Conceição Rodrigues, a expectativa é grande para esse ano.

“Ano passado foram 206 caravanas de todos os cantos do Pará. Esse ano talvez aumente, não temos ainda o total de caravanas agendadas e confirmadas. Estamos entrando em contato com aquelas caravanas que vieram no passado, para saber que horas vão chegar, se é a pé, ou de bicicleta”, conta. “Foram inscritos 504 voluntários para trabalhar na pastoral, divididos em 10 equipes de trabalho. Esses materiais são divididos por essas equipes para serem usados”, explica.