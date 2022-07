Passagem no bairro do Marco está há um mês com problemas de água

Há quase 30 dias, moradores da passagem Pio X, no bairro do Marco, em Belém, estão com falhas no abastecimento de água. Tudo começou com um buraco que foi aberto pela Companhia de Saneamento do Estado do Pará (Cosanpa), para as obras de substituição da rede, que ocorrem por toda a capital. Na manhã desta quarta-feira (6), mais uma vez clientes estão sem água, chegando a 24 horas sem o serviço.

Além da falta de água, o buraco está impedindo o trânsito na via. Com as chuvas, a obra começou a ceder e gerar lama na via, sobretudo no trecho entre as travessas Lomas Valentina e Angustura. "Já não passa mais carro. Quando chove, precisamos colocar o pé na lama para entrar em casa. Conversamos com um engenheiro e um encarregado da obra. Eles dizem que vão resolver e já se vão 27 dias. Num desses períodos, passamos mais de 30 horas sem água", reclamou Régis Gomes, morador da área.

VEJA MAIS

Em nota, a Cosanpa informou que "...a via está recebendo a nova rede de abastecimento, que já está em funcionamento. A Cosanpa esclarece que identificou um vazamento oculto, que estava prejudicando o fornecimento de água no local. Essa rede já foi desativada e, para solucionar o problema, a equipe técnica fez o levantamento para troca de toda rede de abastecimento da Lomas Valentinas. A substituição da tubulação e de todos os ramais estão em andamento na via".

Segundo a Cosanpa, "os moradores que ainda estiverem com problemas devem entrar em contato com a Companhia pelos canais de atendimento ao cliente. Basta ligar ou enviar WhatsApp para 0800 70 71 195".