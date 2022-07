Guamá, Condor e Cremação estão sem água por problema elétrico

Partes dos bairros do Guamá, da Condor e da Cremação estão sem água desde a tarde de domingo (3). O problema, como explicou a Companhia de Saneamento do Estado do Pará (Cosanpa), teria ocorrido por uma falta de energia que afetou o sistema que abastece a área. A previsão é que somente na tarde desta segunda (4) o serviço seja normalizado.

Por nota, a Equatorial Pará informou que "...equipes estão trabalhando desde ontem (3) para normalizar o fornecimento de energia elétrica na estação de abastecimento da Cosanpa que atende o bairro do Guamá e trechos do entorno".

"No entanto, para recompor completamente o serviço é necessário uma ação com equipe de linha viva, que realiza serviços em circuito energizado, e só pode executar manobras durante o dia. A equipe de linha viva estava no local aguardando a chuva passar para iniciar a ação, para que a mesma seja realizada com total segurança. A previsão é que até 11h30 o fornecimento de energia no local esteja completamente restabelecido", disse a Equatorial.

Como o abastecimento de água depende de pressão na rede, com a conclusão das obras no horário previsto pela Equatorial, possivelmente a água só retorne às torneiras dos moradores dos bairros afetados no início da tarde.

Por conta do período eleitoral, o perfil da Cosanpa que funcionava no Twitter e que fazia comunicados regulares sobre água, foi desativado. Todos os comunicados de relevância pública do Governo do Pará passaram a ser, temporariamente, pelo perfil do Twitter @govpara.