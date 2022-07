Moradores da Cremação e do Telégrafo ficam sem água a partir da noite desta terça

Moradores dos bairros da Cremação e do Telégrafo, em Belém, devem ficar sem água nas torneiras a partir das 22h desta terça-feira (5). A suspensão do abastecimento será em função da substituição das redes nos bairros. A informação foi confirmada na tarde desta quarta-feira (5), por meio de comunicado feito pelo Governo do Estado do Pará feito no Twitter.

Ainda segundo o tweet, a suspensão do serviço deve se estender até às 12h de quarta-feira (6), totalizando 14 horas initerruptas sem água nas torneiras.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)