Passageiros de ônibus em Belém se revoltam com pedinte que tentou enganar mulher; vídeo

Uma confusão dentro de um ônibus da linha Satélite-UFPA, na tarde desta sexta-feira (15), revoltou os passageiros do coletivo em Belém. Um vídeo foi gravado por uma das pessoas que presenciaram a situação e mostra alguns homens discutindo com um pedinte, que teria tentado enganar uma passageira com o golpe do passe-fácil especial.

Segundo testemunhas, tudo começou quando o pedinte entrou no coletivo e se ofereceu para deixar a mulher usar a carteirinha de passe-fácil especial para passar na borboleta. No entanto, ele não avisou que ela teria que devolver o dinheiro após usar o cartão. Já na parte de trás do ônibus, o homem teria amedrontado a passageira para lhe dar o valor da passagem e ela entregou uma quantia a mais, pois não tinha dinheiro trocado.

Então, o pedinte teria dito que não ia devolver o dinheiro à mulher e alguns passageiros se revoltaram com a situação. Muitos chegaram a alegar que este mesmo homem já havia aplicado o golpe em outras pessoas antes. No registro, o pedinte aparece de costas enquanto outros passageiros discutem com ele para devolver o dinheiro. “Ela pediu pra ti passar (a carteira passe-fácil)? Tu passa e depois vem cobrar a mulher”, diz um passageiro.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)