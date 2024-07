Partiu, malhar! Veja dicas para voltar aos treinos após a pausa para as férias

Com o fim das férias de julho, muita gente está voltando à rotina dos exercícios físicos, que foram suspensos durante alguns dias ou mesmo meses. A professora Annállya Noêmia, que trabalha na academia Mega Training, na avenida Romulo Maiorana, no Marco, em Belém, dá orientações para quem está retomando agora com os treinos na academia.

"A pessoa tem que estabelecer as metas que ela já tinha antes de parar de treinar”, disse. Nessa retomada das atividades, é necessário reduzir um pouco as cargas de peso. "A pessoa pode manter o exercício, mas reduzindo a carga, para que não se lesione e não fique tão fatigada”, explicou.

Voltar a treinar após as férias exige moderação e cuidado com as cargas dos exercícios (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

Nesses casos, a recomendação é que a pessoa treine três vezes por semana. “Para ela manter um pouco o descanso até voltar sua rotina antes das férias”, disse Annállya Noêmia. Mas, para quem vai começar a treinar a partir de agora, é preciso, antes, procurar um médico para fazer exames de rotina.

E, em relação aos treinos, saber qual objetivo pretende alcançar na academia. “Normalmente as pessoas vêm para fazer uma atividade física não apenas pela estética, mas buscando qualidade mesmo de vida, tanto física quanto mental”, explicou a professora.

Para quem está começando agora a frequência indicada é de três vezes por semana. Isso, é claro, depende muito da necessidade de cada pessoa - se ela apresenta alguma patologia, por exemplo. "A gente precisa analisar, passar um treino básico para analisar essas questões, e não passar qualquer exercício”, afirmou.

Por isso a ida ao médico é importante - para saber se ela apresenta algum problema de saúde e, portanto, alguma restrição de exercícios. “Saber como é a vida dela diariamente, se ela sente alguma dor, se ela toma algum medicamento, se ela fez alguma cirurgia, como é a questão do trabalho. Tudo isso para que não seja uma atividade desagradável", afirmou.

Para as pessoas que treinam em casa ou ao ar livre, a professora Annállya Noêmia recomenda que, antes, procurem um profissional. “Não comece a fazer só por vídeos que é o que normalmente acontece, pois a pessoa não tem o conhecimento total da atividade e pode acabar se lesionando. Então é muito bom primeiro procurar um profissional que possa passar algum treino e depois ela possa começar a fazer sua atividade”, disse.

Depois de seis meses sem treinar, Yasmin Rayol, 22 anos, está retornando agora à academia: “Os exercícios São mais leves” (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

Estudante retoma à academia após 6 meses

Depois de seis meses sem treinamento, a estudante Yasmin Rayol, 22 anos, está retomando os exercícios agora. “Basicamente, eu estava sem tempo e sem muita vontade de treinar”, disse. Ela afirmou que reduziu a carga dos exercícios. “Tinha aparelho que, antes, eu pegava 60 quilos. Agora estou voltando para 15, 20”, afirmou. “Os exercícios também são diferentes. São mais leves”, contou. Como ficou muito tempo sem exercício, Yasmin contou que ficou bem dolorida depois de voltar a malhar na academia.

A professora Márcia Thales também estava sem treinar há quase seis meses e retomou os treinos nesta segunda-feira (29). Ela falou sobre os cuidados que vai adotar. “Procuro fazer atividade física com uma intensidade moderada, com poucas repetições”, contou. Ela afirmou que pretende comparecer à academia pelo menos três vezes por semana. Márcia disse que ter ficado todo esse tempo sem malhar não foi bom para a sua saúde: “A gente percebe no nosso dia a dia, né? A nossa qualidade de vida”.

Cléo Brandão de Moraes, aposentada de 67 anos, não parou de treinar, nem mesmo nas férias de julho. “O exercício físico é bom para a mente, para o corpo e a alma, para ter uma qualidade de vida melhor", afirmou. "Também melhora a minha autoestima. Por isso não paro de vir à academia”, contou. Ela malha de segunda a sexta.

Professora Márcia Thales: "Procuro fazer atividade física com uma intensidade moderada, com poucas repetições" (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

Exercícios para se fazer na academia, mas com acompanhamento profissional

Agachamento, que pode ser tão adequado para pessoas que apresentam problemas na coluna e joelho

Elevação pélvica no solo, que é bom para coluna

Alongamentos

Exercícios que são mais simples de executar: tríceps, rosca direta, remada baixa, elevação lateral

Atividades realizadas aparelhos para melhorar a postura da pessoa

Fonte: Annállya Noêmia