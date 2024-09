Parque do Utinga terá programação pelo Dia da Amazônia; confira

Nesta quinta-feira, 5 de setembro, é celebrado o Dia da Amazônia e, em Belém, os moradores da cidade encontrarão uma programação especial no Parque Estadual do Utinga 'Camillo Vianna'. Organizada pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), as atividades serão voltadas para a conscientização ambiental e a valorização da biodiversidade amazônica. O evento começa às 8h e se estende ao longo do dia.

A programação tem início logo cedo, às 8h, com a recepção de alunos e professores da Escola Estadual Nagib Coelho Matni, que integram o Programa Territórios Pela Paz (TerPaz), da Usina da Paz Cabanagem. Os visitantes serão acolhidos com vídeos educativos sobre o Parque Estadual do Utinga e as Unidades de Conservação (UCs) estaduais, com destaque para a importância da preservação desses espaços e o equilíbrio ambiental.

Às 8h15, os participantes poderão desfrutar de uma pedalada ecológica pelo Parque, uma atividade que alia saúde e educação ambiental, promovendo a conscientização sobre a necessidade de manter a Amazônia preservada. Na sequência, às 9h, será realizada a abertura oficial do evento, seguida por uma apresentação detalhada sobre as UCs estaduais às 9h20.

Conhecendo a fauna e flora amazônica

A inovação também terá destaque no evento com a apresentação do totem digital “Ararajuba Tá On”, às 9h40, uma ferramenta interativa que permite aos visitantes conhecerem mais sobre a fauna e flora da Amazônia de maneira lúdica e informativa. Às 10h, será a vez do Programa Sistemas Agroflorestais (PROSAF) ser apresentado, demonstrando como a integração entre floresta e agricultura pode contribuir para a sustentabilidade da região.

Outro ponto alto da programação será a apresentação, às 10h20, do Projeto de Criação da Rede Estadual de Sementes, uma iniciativa fundamental para a conservação das espécies vegetais nativas e para a restauração de áreas degradadas. Após um breve intervalo, às 11h, a Universidade Estadual do Pará (UEPA) compartilhará as ações e projetos que vem desenvolvendo, reforçando o papel da educação e da pesquisa no contexto amazônico.

Encerrando a manhã, às 11h30, o Batalhão de Policiamento Ambiental apresentará a Plataforma Brasil+, uma ferramenta que visa fortalecer as ações de fiscalização e proteção ambiental no estado. A programação matutina se encerra às 12h, mas as atividades continuam à tarde, com o plantio de mudas às 16h, em parceria com o Clube de Observação de Aves do Pará e o Instituto Asflora, simbolizando o compromisso com a regeneração da Amazônia.

“A programação deste Dia da Amazônia é uma oportunidade única para conectar as pessoas com a biodiversidade que nos rodeia. No Parque Estadual do Utinga, buscamos criar uma experiência educativa e inspiradora, mostrando que o cuidado com a natureza deve ser uma prioridade em nosso cotidiano, especialmente em uma região tão rica como a Amazônia”, ressaltou o gerente da Região Administrativa de Belém, Júlio Meyer, responsável pelo Parque Estadual do Utinga.

O presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto, também falou sobre o alvo da programação: “A celebração do Dia da Amazônia no Parque Estadual do Utinga reforça o compromisso do Ideflor-Bio em promover a conscientização ambiental e a preservação da nossa floresta. Cada atividade foi cuidadosamente planejada para engajar a comunidade e mostrar que todos nós temos um papel vital na proteção desse patrimônio natural inestimável”.