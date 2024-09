Dia da Amazônia: qual a diferença entre reflorestamento, restauração e manejo de florestas?

A preservação das florestas é fundamental para a existência dos recursos naturais e dos seres vivos. Para manter a floresta em pé, existem várias atividades que podem ser realizadas não só no Dia da Amazônia – celebrado no dia 5 de setembro – mas ao longo do tempo para evitar a degradação do meio ambiente e garantir a preservação das espécies, como o processo de reflorestamento, restauração e manejo florestal, por exemplo. Apesar dos três processos terem objetivos parecidos, as ações executadas em cada uma das atividades são diferentes.

No reflorestamento, é realizado o plantio de árvores em áreas que foram desmatadas, com o intuito de restabelecer a cobertura vegetal da região. Geralmente envolve o plantio de espécies nativas ou exóticas em áreas específicas, e pode ser feito por meio do plantio em áreas agrícolas abandonadas.

O processo de restauração tem o objetivo de recuperar a estrutura, função e biodiversidade de ecossistemas degradados. Apesar de incluir o plantio de vegetação, a recuperação florestal também envolve o controle de espécies invasoras, restauração de cursos d’água, para recuperar funções ecológicas.

Já o manejo florestal consiste em administrar as florestas de modo sustentável para alcançar um equilíbrio entre os planos econômicos, ecológicos e sociais. As atividades de manejo permitem que os recursos naturais sejam usados para atender a sociedade mas com baixo impacto ambiental.

Plantar árvores em áreas agrícolas abandonadas para criar uma nova floresta e projetos de arborização urbana em áreas desmatadas são exemplos práticos de ações de reflorestamento que podem ser executadas.

A restauração de uma área florestal degradada pode ser feita por meio do plantio de árvores nativas e reabilitação de áreas de manguezais degradados, por exemplo. Já um exemplo de manejo florestal é a implementação de um plano de manejo para a exploração de madeira, com inclui ciclos de colheita e áreas de conservação, e gerenciamento de áreas florestais para prevenir a erosão do solo e proteger fontes de água.