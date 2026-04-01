Parque do Utinga abre no feriado? Confira os horários na Semana Santa em Belém
Feriado prolongado amplia busca por opções ao ar livre na capital
Quem pretende aproveitar o feriado da Semana Santa em Belém pode incluir o Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna no roteiro. O espaço terá funcionamento normal durante o período, com acesso gratuito ao público.
Administrado pela Organização Social Pará 2000, o parque abre das 6h às 17h e segue o calendário habitual, funcionando de quarta a segunda-feira e fechando às terças para manutenção.
Funcionamento do Parque do Utinga na Semana Santa
Localizado no bairro Curió-Utinga, o parque mantém o horário padrão durante o feriado prolongado. Confira:
- Sexta-feira Santa (03/04): 6h às 17h
- Sábado (04/04): 6h às 17h
- Domingo de Páscoa (05/04): 6h às 17h
- Segunda-feira (06/04): 6h às 17h
- Terça-feira (07/04): fechado para manutenção
O Parque do Utinga é uma das principais áreas de lazer ao ar livre da capital paraense, reunindo trilhas, espaços para caminhada e contato com a natureza.
