Trilha à noite no Utinga? Empresa lança passeio noturno com histórias de terror

Quem está acostumado a ver o Parque Estadual do Utinga cheio de visitantes pelas manhãs pode se surpreender com uma nova proposta. Uma empresa de turismo de aventura, sediada em Belém, está oferecendo uma experiência diferente: um passeio noturno de bicicleta pelo parque, com direito a contação de histórias de terror e avistamento de animais.

O influenciador digital Rony Silva participou de uma das edições e relatou sua impressão sobre o passeio. Segundo ele, estar à noite no Utinga sem a movimentação tradicional causa surpresa e uma sensação completamente nova. “Esse é um dos passeios mais diferentes para fazer em Belém”, afirmou o influenciador.

A atividade é promovida pela empresa Amazônia Aventura, que organiza o tour mediante agendamento e demanda. Para participar, é necessário entrar em contato com eles para verificar disponibilidade e autorização, já que o acesso ao Parque à noite não é permitido sem autorização prévia.

O passeio começa no fim da tarde, por volta das 17h, e segue até aproximadamente 21h, completando de 3h30 a 4h de duração. O ingresso custa R$ 150 por pessoa, com bicicleta inclusa. O lanche, porém, não faz parte do pacote, sendo colaborativo: cada participante pode levar algo para compartilhar com o grupo. O parque está localizado na Av. João Paulo II, em Belém.