Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Trilha à noite no Utinga? Empresa lança passeio noturno com histórias de terror

Influenciador paraense Rony Silva participou da aventura e compartilhou a experiência nas redes sociais

Hannah Franco
fonte

Utinga à noite? Nova experiência turística oferece trilha e contação de histórias; veja como participar (Reprodução/Instagram/@ronydocs)

Quem está acostumado a ver o Parque Estadual do Utinga cheio de visitantes pelas manhãs pode se surpreender com uma nova proposta. Uma empresa de turismo de aventura, sediada em Belém, está oferecendo uma experiência diferente: um passeio noturno de bicicleta pelo parque, com direito a contação de histórias de terror e avistamento de animais.

O influenciador digital Rony Silva participou de uma das edições e relatou sua impressão sobre o passeio. Segundo ele, estar à noite no Utinga sem a movimentação tradicional causa surpresa e uma sensação completamente nova. “Esse é um dos passeios mais diferentes para fazer em Belém”, afirmou o influenciador.

VEJA MAIS

image Influenciador que andou de moto aquática adulterada na Ponte Rio-Niterói é alvo de operação

image VÍDEO: influenciador prova comida paraense, mas rejeita açaí: 'O de verdade é com leite condensado'
Marcos Souza experimentou pratos típicos ao lado de Philippe Wieser, que cresceu no Pará

A atividade é promovida pela empresa Amazônia Aventura, que organiza o tour mediante agendamento e demanda. Para participar, é necessário entrar em contato com eles para verificar disponibilidade e autorização, já que o acesso ao Parque à noite não é permitido sem autorização prévia.

O passeio começa no fim da tarde, por volta das 17h, e segue até aproximadamente 21h, completando de 3h30 a 4h de duração. O ingresso custa R$ 150 por pessoa, com bicicleta inclusa. O lanche, porém, não faz parte do pacote, sendo colaborativo: cada participante pode levar algo para compartilhar com o grupo. O parque está localizado na Av. João Paulo II, em Belém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

viralizou

parque utinga
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

Concuros

Pará deve abrir mais de 4 mil vagas em concursos públicos; veja quais são

Seleções incluem oportunidades na SEFA, Seduc, Polícia Científica e outros órgãos, com salários que chegam a R$ 16,6 mil

17.11.25 7h15

MAIS LIDAS EM BELÉM

METANOL

Caso de metanol em Belém: 'Se a dose fosse maior, teríamos o óbito', alerta médico

O caso do engenheiro Flávio Acatauassu expõe o perigo de bebidas adulteradas e mostra como a quantidade ingerida e a intervenção médica evitaram o pior

07.12.25 10h00

uísque

EXCLUSIVO: O Liberal tem acesso ao exame que comprova contaminação por metanol em Belém

Em entrevista exclusiva a O Liberal, o engenheiro paraense Flávio Acatauassu confirma ter sido vítima de bebida com metanol e denúncia negligência médica

07.12.25 7h53

METANOL

Supermercado se pronuncia sobre caso de uísque com metanol e engenheiro contaminado em Belém

Neste domingo (7), a rede comunicou as medidas tomadas para investigação da situação

07.12.25 16h18

ENEM 2025

Jovem de 20 anos formado em TI faz Enem para mudar de área: 'Não gostei'

André Felipe Dias já é graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mas realizou a prova neste domingo (7) buscando uma vaga em Terapia Ocupacional

07.12.25 17h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda