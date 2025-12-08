Influenciador que andou de moto aquática adulterada na Ponte Rio-Niterói é alvo de operação

A Polícia Civil de Janeiro Rio prendeu na manhã desta segunda-feira, 8, quatro pessoas em flagrante por fazer ou promover publicidade enganosa ou abusiva de jogos de azar. A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) deflagrou a "Operação Zero Grau" que tem como alvos influenciadores que utilizam redes sociais para divulgar manobras perigosas, "pegas" e "graus", no Rio.

Os policiais cumprem mandados de busca e apreensão em endereços na zona norte e na zona sudoeste da capital e na Baixada Fluminense. Cinco automóveis, cinco motocicletas e dois quadriciclos foram apreendidos.

Um dos alvos da operação é Wandemberg da Silva Ribeiro, de 32 anos, conhecido como Lobão. Ele acumula 100 mil seguidores nas redes sociais. Em janeiro, ele percorreu a Ponte Rio-Niterói em uma moto aquática adulterada com rodas, batizada de "motojet".

As investigações tiveram início a partir de vídeos que passaram a circular em redes sociais em que os alvos realizam "pegas" e "outras condutas de extremo risco em vias movimentadas da cidade". Segundo a polícia, os investigados são conhecidos por fazerem "grau de rua", prática ilegal e perigosa de realizar manobras de alto risco em vias públicas.

De acordo com os agentes, eles fazem parte de um grupo de influenciadores que utilizam as manobras em redes sociais para se promover, obter lucro e notoriedade.

Segundo a investigação, o grupo integra uma rede organizada de perfis digitais voltada à promoção e ao incentivo de práticas ilícitas de trânsito e delitos relacionados, como adulteração de sinal identificador de veículo, receptação e apologia ao crime.

A investigação também identificou "um padrão coordenado de atuação, com postagens sincronizadas, uso de hashtags idênticas e aparições conjuntas para se promover mediante a exibição pública de condutas criminosas e a divulgação e participação em eventos clandestinos em que há ostentação de motocicletas e veículos de alto valor e promoção de infrações de trânsito gravíssimas e múltiplos crimes".

Os influenciadores são investigados pelos crimes de atentado contra a segurança de meios de transporte, adulteração de sinal identificador de veículo, incitação ao crime e associação criminosa.