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O que cozinhar na Semana Santa? Veja 3 receitas fáceis para o cardápio

Sugestões incluem pratos com bacalhau, opções regionais e sobremesa para reunir a família

Hannah Franco
fonte

Semana Santa: 3 receitas para almoço e sobremesa em família (Reprodução/Redes sociais)

A Semana Santa é um período marcado por tradições religiosas e também por encontros em família. Entre a Sexta-feira da Paixão e o domingo de Páscoa, a escolha do cardápio ganha destaque, com receitas que vão do clássico bacalhau a pratos regionais e sobremesas.

Para quem busca variar o menu sem abrir mão dos sabores tradicionais, algumas receitas podem ajudar a compor as refeições ao longo do feriado. Confira a seguir três opções para entrada, prato principal e sobremesa.

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Bolinho de bacalhau

Ingredientes:

  • 200 g de bacalhau cozido e desfiado
  • 1 batata-doce cozida e amassada
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/4 de xícara de vinagre de álcool com alho
  • 1 colher (sopa) de coentro picado
  • 1 ovo
  • Farinha de trigo para empanar
  • Azeite para fritar

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture o bacalhau, a batata-doce, a cebola, o alho, o coentro e o ovo até formar uma massa homogênea. Modele os bolinhos, empane na farinha de trigo e frite em azeite quente até dourar.

Feijão de coco

Ingredientes:

  • 2 xícaras de feijão-fradinho
  • 400 ml de leite de coco
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher (sopa) de azeite ou óleo
  • Sal a gosto
  • Pimenta a gosto
  • Coentro (opcional)

Modo de preparo:

Cozinhe o feijão até ficar macio. Em outra panela, refogue a cebola e o alho no azeite, acrescente o feijão e misture. Adicione o leite de coco, ajuste o sal e cozinhe até formar um caldo mais cremoso. Finalize com coentro e pimenta.

Bombom de travessa

Ingredientes:

  • 250 g de chocolate ao leite
  • 250 g de chocolate meio amargo
  • 2 latas de leite condensado
  • 2 latas de creme de leite
  • 2 colheres de margarina
  • 2 caixas de morango (ou uva)

Modo de preparo:

Em uma panela, leve o leite condensado com a margarina ao fogo até formar um creme consistente. Despeje em uma travessa e distribua os morangos cortados ao meio por cima. Para a cobertura, derreta os chocolates com o creme de leite no micro-ondas, mexendo até formar um creme homogêneo. Cubra os morangos e leve à geladeira até firmar.

Arroz cremoso de camarão

Ingredientes:

  • 3 xícaras de arroz cozido
  • 500 g de camarão
  • 1/2 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • pimentões picados a gosto
  • 50 ml de azeite
  • 20 g de manteiga
  • 400 ml de molho bechamel
  • temperos a gosto
  • cheiro-verde

Modo de preparo:

Refogue o alho e a cebola no azeite e na manteiga. Acrescente os pimentões e o camarão e cozinhe por alguns minutos. Tempere a gosto, adicione o arroz e misture. Em seguida, coloque o molho bechamel e mexa até incorporar. Finalize com cheiro-verde.

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