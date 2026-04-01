O que cozinhar na Semana Santa? Veja 3 receitas fáceis para o cardápio

A Semana Santa é um período marcado por tradições religiosas e também por encontros em família. Entre a Sexta-feira da Paixão e o domingo de Páscoa, a escolha do cardápio ganha destaque, com receitas que vão do clássico bacalhau a pratos regionais e sobremesas.

Para quem busca variar o menu sem abrir mão dos sabores tradicionais, algumas receitas podem ajudar a compor as refeições ao longo do feriado. Confira a seguir três opções para entrada, prato principal e sobremesa.

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Bolinho de bacalhau

Ingredientes:

200 g de bacalhau cozido e desfiado

1 batata-doce cozida e amassada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/4 de xícara de vinagre de álcool com alho

1 colher (sopa) de coentro picado

1 ovo

Farinha de trigo para empanar

Azeite para fritar

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture o bacalhau, a batata-doce, a cebola, o alho, o coentro e o ovo até formar uma massa homogênea. Modele os bolinhos, empane na farinha de trigo e frite em azeite quente até dourar.

Feijão de coco

Ingredientes:

2 xícaras de feijão-fradinho

400 ml de leite de coco

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher (sopa) de azeite ou óleo

Sal a gosto

Pimenta a gosto

Coentro (opcional)

Modo de preparo:

Cozinhe o feijão até ficar macio. Em outra panela, refogue a cebola e o alho no azeite, acrescente o feijão e misture. Adicione o leite de coco, ajuste o sal e cozinhe até formar um caldo mais cremoso. Finalize com coentro e pimenta.

Bombom de travessa

Ingredientes:

250 g de chocolate ao leite

250 g de chocolate meio amargo

2 latas de leite condensado

2 latas de creme de leite

2 colheres de margarina

2 caixas de morango (ou uva)

Modo de preparo:

Em uma panela, leve o leite condensado com a margarina ao fogo até formar um creme consistente. Despeje em uma travessa e distribua os morangos cortados ao meio por cima. Para a cobertura, derreta os chocolates com o creme de leite no micro-ondas, mexendo até formar um creme homogêneo. Cubra os morangos e leve à geladeira até firmar.

Arroz cremoso de camarão

Ingredientes:

3 xícaras de arroz cozido

500 g de camarão

1/2 cebola picada

3 dentes de alho picados

pimentões picados a gosto

50 ml de azeite

20 g de manteiga

400 ml de molho bechamel

temperos a gosto

cheiro-verde

Modo de preparo:

Refogue o alho e a cebola no azeite e na manteiga. Acrescente os pimentões e o camarão e cozinhe por alguns minutos. Tempere a gosto, adicione o arroz e misture. Em seguida, coloque o molho bechamel e mexa até incorporar. Finalize com cheiro-verde.