O que cozinhar na Semana Santa? Veja 3 receitas fáceis para o cardápio
Sugestões incluem pratos com bacalhau, opções regionais e sobremesa para reunir a família
A Semana Santa é um período marcado por tradições religiosas e também por encontros em família. Entre a Sexta-feira da Paixão e o domingo de Páscoa, a escolha do cardápio ganha destaque, com receitas que vão do clássico bacalhau a pratos regionais e sobremesas.
Para quem busca variar o menu sem abrir mão dos sabores tradicionais, algumas receitas podem ajudar a compor as refeições ao longo do feriado. Confira a seguir três opções para entrada, prato principal e sobremesa.
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Bolinho de bacalhau
Ingredientes:
- 200 g de bacalhau cozido e desfiado
- 1 batata-doce cozida e amassada
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1/4 de xícara de vinagre de álcool com alho
- 1 colher (sopa) de coentro picado
- 1 ovo
- Farinha de trigo para empanar
- Azeite para fritar
Modo de preparo:
Em um recipiente, misture o bacalhau, a batata-doce, a cebola, o alho, o coentro e o ovo até formar uma massa homogênea. Modele os bolinhos, empane na farinha de trigo e frite em azeite quente até dourar.
Feijão de coco
Ingredientes:
- 2 xícaras de feijão-fradinho
- 400 ml de leite de coco
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher (sopa) de azeite ou óleo
- Sal a gosto
- Pimenta a gosto
- Coentro (opcional)
Modo de preparo:
Cozinhe o feijão até ficar macio. Em outra panela, refogue a cebola e o alho no azeite, acrescente o feijão e misture. Adicione o leite de coco, ajuste o sal e cozinhe até formar um caldo mais cremoso. Finalize com coentro e pimenta.
Bombom de travessa
Ingredientes:
- 250 g de chocolate ao leite
- 250 g de chocolate meio amargo
- 2 latas de leite condensado
- 2 latas de creme de leite
- 2 colheres de margarina
- 2 caixas de morango (ou uva)
Modo de preparo:
Em uma panela, leve o leite condensado com a margarina ao fogo até formar um creme consistente. Despeje em uma travessa e distribua os morangos cortados ao meio por cima. Para a cobertura, derreta os chocolates com o creme de leite no micro-ondas, mexendo até formar um creme homogêneo. Cubra os morangos e leve à geladeira até firmar.
Arroz cremoso de camarão
Ingredientes:
- 3 xícaras de arroz cozido
- 500 g de camarão
- 1/2 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- pimentões picados a gosto
- 50 ml de azeite
- 20 g de manteiga
- 400 ml de molho bechamel
- temperos a gosto
- cheiro-verde
Modo de preparo:
Refogue o alho e a cebola no azeite e na manteiga. Acrescente os pimentões e o camarão e cozinhe por alguns minutos. Tempere a gosto, adicione o arroz e misture. Em seguida, coloque o molho bechamel e mexa até incorporar. Finalize com cheiro-verde.
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