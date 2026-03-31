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Chuvas devem marcar início de abril no Pará e seguirão na Semana Santa, aponta Inmet

Belém e a Região Metropolitana devem continuar com clima chuvoso, assim como no interior do estado

Gabriel Pires
fonte

Chuva em Belém (FotoThiago Gomes | O Liberal)

Assim como observado em março, Belém e a Região Metropolitana devem continuar com chuvas nos primeiros dias de abril, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na tarde desta terça-feira (31), houve forte temporal ainda no início do período. Além disso, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) aponta que áreas de instabilidade atuam sobre o estado nesta quarta-feira (1), em decorrência de circulação em altos níveis da atmosfera, com aprofundamento até os níveis médios, o que intensifica o fluxo de umidade, especialmente pela atuação da Zona de Convergência Intertropical, posicionada mais próxima da costa do estado.

Esse cenário, aliado ao aquecimento durante o dia, favorece a formação de aglomerados de nuvens e provoca chuvas. Ainda segundo a Semas, os maiores acumulados de chuva, entre 35 e 65 milímetros, acompanhados de trovoadas, devem ocorrer na porção oeste do estado, abrangendo regiões da Calha Norte, Baixo Amazonas e Sudoeste Paraense. Já no Nordeste Paraense e na porção norte do Sudeste Paraense, os volumes previstos variam entre 20 e 40 milímetros.

Período de incidência de chuvas

Segundo o meteorologista do Inmet, José Raimundo Abreu, a previsão do tempo para a Região Metropolitana de Belém indica maior ocorrência de chuvas, principalmente no período da tarde e da noite. Para o período da Semana Santa, ele explica, no entanto, que na quinta-feira (2) a tendência é de chuva fraca ao longo de todo o dia, com céu variando de nublado a encoberto desde a manhã.

Já na sexta-feira (3), o tempo deve permanecer nublado, com presença de sol entre nuvens pela manhã e registro de pancadas de chuva à tarde. “Ou seja, de modo geral, a semana terá chuvas em todos os dias, alternando com chuvas fracas a moderadas. E não se descarta, por vezes, chuva forte, principalmente de quarta para quinta-feira”, detalha.

“A previsão do tempo para a Semana Santa indica chuvas também no litoral, principalmente entre quarta e quinta-feira. A quinta deve ser chuvosa, com precipitações a partir das 10h em Salinas e Marudá, estendendo-se ao longo da tarde. Na sexta-feira, a manhã deve ser ensolarada, com possibilidade de chuva apenas à tarde e sem previsão de precipitações à noite. E abrange regiões como Salinas, Bragança e Marudá. Ou seja, a semana será marcada por chuvas em grande parte do estado do Pará”, explica José Raimundo.

Ainda de acordo com o meteorologista, o mês de março registrou chuvas acima da média na Grande Belém, com volume aproximado de 603 mm, superior à média histórica do período, em torno de 505,6 mm. Ele também aponta que, para abril, a média de precipitação na Região Metropolitana é de cerca de 465,5 mm. “No entanto, o Inmet prevê uma média de 400 mm, talvez, considerando que o mês de março foi bastante chuvoso”, analisa o meteorologista.

Primeiro dia do mês

No primeiro dia de abril, a previsão da Semas indica céu variando de nublado a encoberto pela manhã e à noite, com ocorrência de chuvas isoladas na Grande Belém. À tarde, o tempo deve permanecer encoberto, com chuvas moderadas e isoladas. Em Belém, as temperaturas devem variar entre 24°C e 30°C, com umidade relativa do ar entre 80% e 100%. Os ventos serão fracos a fortes, predominantes de nordeste e norte.

Já no Marajó, a previsão indica céu variando de nublado a encoberto pela manhã e à tarde, com chuvas moderadas e isoladas. À noite, o tempo permanece encoberto, com chuvas em áreas isoladas, especialmente na porção sul da mesorregião. Em Melgaço, as temperaturas devem variar entre 23°C e 30°C, com umidade relativa do ar entre 75% e 100%. Os ventos serão fracos a moderados, predominantes de nordeste.

E, no Nordeste paraense, a previsão indica céu variando de nublado a encoberto ao longo de todo o dia, com chuvas fortes e isoladas. Em Igarapé-Açu, as temperaturas devem variar entre 23°C e 29°C, com umidade relativa do ar entre 70% e 100% e ventos fracos a fortes, predominantes de nordeste e leste.

No Sudeste do estado, a manhã será de tempo encoberto, com chuvas fortes e isoladas, enquanto à tarde e à noite o céu varia de nublado a encoberto, com chuvas em áreas isoladas. Em São Domingos do Araguaia, as temperaturas devem oscilar entre 24°C e 29°C, com umidade entre 80% e 100% e ventos fracos a fortes, predominantes de leste.

Já no Sudoeste paraense, a manhã terá céu de nublado a encoberto, com chuvas isoladas. À tarde e à noite, o tempo permanece encoberto, com pancadas de chuva isoladas acompanhadas de trovoadas, especialmente na porção oeste da mesorregião. Em Rurópolis, as temperaturas devem variar entre 23°C e 28°C, com umidade entre 75% e 100% e ventos fracos a fortes, predominantes de leste e nordeste.

No Baixo Amazonas e na Calha Norte, a previsão aponta manhã e noite com céu encoberto e pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de trovoadas. À tarde, o céu varia de nublado a encoberto, com chuvas em áreas isoladas. Em Terra Santa, as temperaturas devem variar entre 24°C e 28°C, com umidade entre 85% e 100% e ventos fracos a fortes, predominantes de nordeste.

PREVISÃO DE MARÉS (01/04)

Belém (horário/nível de maré):

  • 06:10 – 0.42 m
  • 11:21 – 3.49 m
  • 18:34 – 0.38 m
  • 23:46 – 3.52 m

Salinas (horário/nível de maré):

  • 01:36 – 0.35 m
  • 07:14 – 5.21 m
  • 13:53 – 0.27 m
  • 19:36 – 5.24 m

Vila do Conde Barcarena (horário/nível de maré):

  • 06:40 – 0.29 m
  • 11:42 – 3.36 m
  • 18:53 – 0.29 m

Fonte: DHN/Marinha do Brasil

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Belém
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