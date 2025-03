Parque do Pará está entre os 10 mais visitados do país; saiba qual

O Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”, localizado em Belém, no Pará, foi reconhecido como a 8ª Unidade de Conservação (UC) mais visitada do Brasil. A informação foi divulgada pelo “Visitômetro dos Parques do Brasil” durante a 9ª edição do evento Parques do Brasil, realizado pelo Instituto Semeia, em São Paulo (SP). O evento reuniu especialistas, gestores ambientais e representantes do setor de turismo para discutir a visitação em áreas protegidas e estratégias para a conservação dessas regiões.

Em 2023, o Parque Estadual do Utinga recebeu 451.295 visitantes, superando outros destinos conhecidos, como o Parque das Dunas, no Rio Grande do Norte, e o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão. Esse destaque confirma a relevância do Parque do Utinga não apenas para o ecoturismo na região Norte do Brasil, mas também como um importante espaço de preservação ambiental, lazer e educação ecológica.

O que fazer no Parque do Utinga?

O Parque do Utinga oferece diversas atividades ao ar livre, ideais para quem busca lazer, contato com a natureza e práticas esportivas. Entre as principais atrações, estão:

Trilhas ecológicas

Ciclismo

Passeios de barco e caiaque

Observação de aves

Atividades educativas e culturais

Tirolesa

Rapel

Bóia cross

Canoagem

Como chegar ao Parque do Utinga?

O Parque Estadual do Utinga está localizado a apenas 10 km do centro de Belém, com fácil acesso pela Avenida João Paulo II. O local conta com estacionamento próprio e infraestrutura para receber visitantes de todas as idades.

Quais são os dias e horários de funcionamento do Parque do Utinga?

O parque funciona de terça-feira a domingo, das 6h às 17h. O acesso é gratuito, mas algumas atividades, como passeios guiados ou aluguel de equipamentos, podem ter custos adicionais.

Por que visitar o Parque do Utinga?

Além de ser um espaço de preservação ambiental, o Parque do Utinga é um refúgio para quem deseja relaxar, praticar esportes ou conhecer mais sobre a rica biodiversidade amazônica. É um destino imperdível para moradores e turistas que visitam Belém.

Com infraestrutura de qualidade, atividades variadas e uma paisagem de tirar o fôlego, o Parque Estadual do Utinga é uma excelente escolha para quem busca diversão, aprendizado e contato direto com a natureza.