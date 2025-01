Parque do Utinga passa por mutirão de podas de árvores

O Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”, em Belém, recebe um mutirão de poda de árvores como medida de prevenção a quedas de vegetais durante o período de inverno amazônico. O trabalho é realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), em parceria com a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) e Organização Social (OS) Pará 2000.

O gestor ambiental do Ideflor-Bio, Diego Barros, ressalta que a poda das árvores é de grande importância para evitar a queda dos vegetais durante a estação chuvosa, que ocorre entre os meses de dezembro a maio. Ele ressalta, ainda, que as árvores passam por inspeções de rotina para verificar a saúde dos espécimes.

“Nessas inspeções, são avaliados o risco de queda de galhos e da própria árvore, assim como a saúde do vegetal e a presença de pragas”, destacou o especialista.

Nova sessão de poda deve ser feita em abril deste ano. (Divulgação / Agência Pará)

Segundo o gerente da Região Administrativa de Belém, Júlio Meyer, a poda foi feita preservando a beleza natural do local: “É importante fazer isso de forma que preserve a paisagem e o patrimônio cênico do Parque”, pontuou.

Júlio Meyer antecipou que outro mutirão deve ocorrer novamente em abril, antes do final do período chuvoso, para reforçar a segurança dos usuários que frequentam a UC. “Está previsto um novo mutirão para o final do inverno, no mês de abril. Mas o trabalho realizado pelo Ideflor-Bio e demais parceiros deve continuar, a fim de garantir uma experiência agradável para aqueles que buscam conexão com a natureza por meio do Utinga”, complementou.

O Parque Estadual do Utinga está localizado na Avenida João Paulo II, s/n, bairro do Curió-Utinga. A Unidade de Conservação (UC) funciona de quarta a segunda-feira, das 6h às 17h. Nas terças-feiras o espaço é fechado para manutenção. O agendamento para visitas escolares e universidades pode ser feito pelo e-mail grb.dgmuc@gmail.com.