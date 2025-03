Canoagem e boia cross movimentam Parque do Utinga, em Belém

Mesmo com as chuvas típicas do inverno amazônico, atividades aquáticas como canoagem e boia cross seguem atraindo visitantes ao Parque Estadual do Utinga (Peut), em Belém. O contato com a natureza e a sensação de aventura são os principais atrativos para quem decide encarar essas experiências, disponíveis diariamente – com exceção das terças-feiras, quando o local fecha para manutenção.

Criado para preservar ecossistemas naturais e incentivar o turismo ecológico, o Parque do Utinga oferece entrada gratuita, com algumas atividades pagas. Entre as atrações mais procuradas estão a canoagem e a boia cross, operadas pela empresa Amazônia Aventura. Segundo Karoline Oliveira, condutora de turismo de aventura, a procura se mantém alta mesmo neste período do ano.

“A chuva vem sempre pela parte da tarde, então temos a manhã toda para nos divertir. Sem dúvida, as atividades aquáticas são as mais procuradas”, afirma Karoline.

Ela explica que a canoagem ocorre todos os dias, das 8h às 16h, com passeios saindo de hora em hora. Já a boia cross é praticada nos finais de semana e, durante a semana, somente mediante agendamento. Ambas as atividades custam R$ 30 e duram entre 30 e 40 minutos.

Canoagem

Entre os visitantes que decidiram se aventurar na canoagem estava Talita Monteiro, 29 anos, que aproveitou o dia com o filho Bruno Henrique, de 8 anos. Moradora do bairro da Sacramenta, em Belém, Talita conta que já frequentava o parque, mas essa foi a primeira vez que experimentou a atividade.

“Sempre tive vontade, mas vinha para andar de bicicleta. Hoje, vimos os caiaques e resolvemos tentar. Foi incrível! É um contato imersivo com a natureza, super recomendo”, conta Talita.

Para quem nunca remou antes, a instrutora Maira Mendes explica que não há segredo: “A gente dá uma instrução inicial sobre como remar para frente, dobrar e frear. O mais importante é colocar o colete salva-vidas e se divertir.”

Boia cross é alternativa de diversão no Parque do Utinga, em Belém. (Wagner Santana / O Liberal)

Boia cross

Outra atração que tem conquistado os visitantes é a boia cross. Bruno Borges, condutor de turismo de aventura, destaca que o passeio é acessível para todas as idades e proporciona um momento de relaxamento.

“A correnteza leva a pessoa tranquilamente pelo percurso, sem velocidade. O foco é curtir a paisagem e se conectar com a natureza”, explica Bruno.

A experiência já conquistou Leila Macêdo, 42 anos, moradora do bairro Tapanã, na capital paraense, que aproveitou o passeio pela segunda vez. Para ela, a diversão independe da chuva.

“O importante é estar em contato com a natureza e aproveitar o momento. Já fiz a boia cross duas vezes e agora quero experimentar a canoagem”, conta.

Como participar

Os interessados podem se inscrever diretamente na tenda da Amazônia Aventura, logo na entrada do parque, ou agendar pelas redes sociais e WhatsApp da empresa.

O Parque do Utinga funciona das 6h às 17h e segue como uma das principais opções de lazer ao ar livre em Belém, atraindo moradores e turistas em busca de aventura e contato com a natureza, faça chuva ou faça sol.