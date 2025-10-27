Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Paróquia-Santuário de São Judas Tadeu celebra 69ª festividade com programação ampla

As comemorações acontecem de 28 de outubro a 9 de novembro que une momentos de espiritualidade, celebrações e convivência comunitária

O Liberal
fonte

O tema deste ano é: “Com São Judas Tadeu, nos tornamos peregrinos da esperança”. (Cláudio Pinheiro/ O Liberal)

A Paróquia-Santuário São Judas Tadeu, localizada no bairro da Condor, em Belém, realiza mais uma edição de sua tradicional festividade em honra ao santo das causas impossíveis e desesperadas, também considerado padroeiro dos funcionários públicos. Em 2025, a celebração chega à sua 69ª edição, com o tema “Com São Judas Tadeu, nos tornamos peregrinos da esperança”, propondo aos fiéis um caminho de fé, renovação e solidariedade.

As comemorações acontecem de 28 de outubro a 9 de novembro, com uma programação ampla que une momentos de espiritualidade, celebrações e convivência comunitária. As festividades tiveram início no último domingo (19), com a tradicional carreata de divulgação pelas ruas da capital paraense, e contarão com a presença de diversos bispos da Arquidiocese de Belém ao longo dos dias.

Durante o período festivo, as missas diárias serão celebradas às 7h e 19h. No dia 28 de outubro, data dedicada ao padroeiro, serão realizadas seis celebrações eucarísticas, nos horários de 6h, 8h, 10h, 12h, 16h e 19h. A programação religiosa inclui ainda momentos de adoração ao Santíssimo, atividades de espiritualidade e a tradicional procissão luminosa, marcada para o dia 9 de novembro, logo após a missa das 19h.

O encerramento das festividades contará com um show musical no estacionamento da paróquia, reunindo fiéis e devotos em um clima de alegria e confraternização. Segundo a organização, o evento busca não apenas fortalecer a fé e a devoção a São Judas Tadeu, mas também arrecadar recursos para a manutenção das obras pastorais e missionárias, com destaque para a campanha de reforma da fachada da matriz.

Programação cultural e social

Com entrada gratuita, a programação social acontece no estacionamento da paróquia, reunindo bandas regionais e religiosas, além de barracas com comidas típicas e bebidas. As atividades iniciam no dia 28 de outubro, com o “Café SJT” e o “Jantar SJT” no salão paroquial, além de show com Márcio Lins.

Ao longo dos dias seguintes, sobem ao palco nomes como Nívia Magno, Exaltando ao Senhor, Nilson Chaves, Marília Costa e Banda Top Night, Ministério Sal e Luz, Nanda Tavares, Sandrinha Eletrizante, Ministério Trindade Jovem, entre outros artistas.

A programação também inclui eventos tradicionais, como o Jantar Miriense, o Festival de Pizza, a Noite Carismática, o Charque Fest, a Noite das Rainhas e o Festival do Açaí, que encerra a festividade no domingo (9). O último dia contará ainda com apresentações de Mahrco Monteiro, Tudo Pela Metade e Banda Bagaceira.

Serviço

Evento: Festividade da Paróquia-Santuário São Judas Tadeu 2025

Tema: “Com São Judas Tadeu, nos tornamos peregrinos da esperança.”

Período: 28 de outubro a 9 de novembro de 2025

Local: Avenida Alcindo Cacela, nº 4195 – Bairro da Condor, Belém-PA

Entrada: Gratuita

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

belém
Belém
